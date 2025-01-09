恩智浦推出全新超低功耗MCX L微控制器 有利延長IoT裝置電池壽命

恩智浦半導體今日宣布針對工業和家庭能源管理持續提供創新系統解決方案，推出MCX微控制器產品組合超低功耗L系列的首批產品MCX L14x和MCX L25x，獨特的雙核心架構，具備獨立的超低功耗感測域（ultra-low-power sense domain），可應對電池受限應用挑戰，讓用於工業監控、建築管理和流量計量的感測器等物聯網（IoT）裝置，延長電池壽命。

恩智浦表示，電池供電的感測器是智慧工業和物聯網應用場景的基石，可提供實時洞察以提高營運效率。MCX L系列的超低功耗設計可提升資料收集和報告的效能，解決感測器技術的基本挑戰，有助充分延長電池壽命，縮小電池尺寸，甚至可以將電源供電裝置改成電池供電，進一步加速更先進的感測器網路之部署和運行，提高工業流程的整體效率。

恩智浦半導體資深副總裁暨工業與物聯網事業部總經理Charles Dachs表示：「隨著智慧感測器的廣泛應用，我們正邁向基於持續環境監測來實現預測和自動化的智慧世界，因此，低功耗能力變得至關重要。MCX L系列代表智慧感測器在提升能源效率、延長執行時間、實現新外形尺寸和加快創新速度方面的重大進展。」

MCX L系列採用Arm Cortex-M33核心，其中MCX L14x運行頻率高達48 MHz，而MCX L25x運行頻率則可達96 MHz。MCX L25x還整合Cortex-M0+核心，可作為超低功耗的常開感測域運行。MCX L系列具有64 kB至512 kB的快閃記憶體，以及8 kB至128 kB的SRAM。

MCX L系列包括恩智浦首款具有雙電源域的微控制器，能夠在超低的功率下運行，適用於邊緣資料擷取和邊緣運算。MCX L25x在典型工作負載，例如從快閃記憶體執行CoreMark的功耗低至24 µA/MHz，並支援48 MHz實時操作和10 MHz低功耗運算的雙重運行模式。此外，該系列具備七種低功耗模式，最深睡眠模式的功耗可低至亞微安培（sub-µA）。