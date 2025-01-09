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詹文男 X 謝偉鼎 AI 與 AR 創新客戶體驗

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
數位轉型學院院長詹文男（左）在「AI應用543」節目，邀請青青國際餐飲集團協理謝偉鼎（右），分享其如何善用AI與AR，從顧客服務到內部營運，全面提升企業效能與競爭力。數位轉型學院／提供
數位轉型學院院長詹文男（左）在「AI應用543」節目，邀請青青國際餐飲集團協理謝偉鼎（右），分享其如何善用AI與AR，從顧客服務到內部營運，全面提升企業效能與競爭力。數位轉型學院／提供

生成式AI與擴增實境（AR）正快速改變各產業的運作模式，尤其在餐飲及婚宴服務中，帶來了全新的服務形式。「中小企業網路大學校」特別與「數位轉型學院」合作「AI應用543」節目，邀請青青國際餐飲集團協理謝偉鼎，分享其如何善用AI與AR，從顧客服務到內部營運，全面提升企業效能與競爭力。

青青國際餐飲集團已有45年的歷史，目前正透過AI和AR將傳統服務轉型為數位化、個性化的體驗。謝偉鼎指出：「顧客在挑選婚禮場地時，通常會先上網搜尋資訊。為了讓客戶更方便，我們開發了線上賞廳模組，模擬Google街景的互動導覽功能，讓顧客足不出戶即可深入了解場地配置及合作廠商資訊」。

此外，青青集團還推出AI虛擬接待員「小青」，可回答顧客關於場地、交通及其他常見問題，並提供即時導航服務。結合AR技術，客人抵達現場後可以透過手機輕鬆找到宴會廳的位置，甚至輸入姓名即可查詢座位安排，大幅改善傳統婚宴流程。

新冠疫情期間，人力資源短缺和場地限制迫使青青集團思考如何在服務中融入技術創新。謝協理分享：「我們的董事長高度重視學習與創新，他帶領團隊在疫情期間運用政府的補助，開發出一系列智慧系統，讓公司不僅在疫情中生存下來，更進一步強化了競爭力」。

為了克服初期的挑戰，包括內部員工對新技術的不熟悉和外部合作廠商的溝通障礙，青青團隊花了三到四個月的時間進行需求診斷與教育訓練，確保新系統能順利落地實施。

在疫情帶來的社交距離限制下，青青集團首創元宇宙婚禮模式，讓遠在國外的親友也能「參與」婚禮。透過虛擬空間技術，賓客可以化身為虛擬角色，自由移動於婚禮現場，甚至與其他賓客互動或送上祝福。這不僅打破了物理場地的限制，也為婚禮服務開啟了全新體驗。

數位轉型學院院長詹文男也就AI在婚宴經營上的未來發展，與謝偉鼎交流AI可能的應用。包括將AI擴展至內部營運管理。例如，將員工教育訓練資料整合至「小青」系統，以提升工讀生的入職效率；並利用AI系統優化座位安排與賓客報到流程，讓宴會服務更加流暢。

此外，青青集團也希望能與更多合作夥伴共享技術資源，建立完整的婚宴生態圈，從攝影、婚紗到美妝，為客戶提供一站式服務，並提升全產業鏈的效益。青青國際的案例顯示，只要抱持開放學習的態度，勇於數位創新，並善用政府資源，中小企業也能在競爭激烈的市場中脫穎而出。完整的專訪，請點擊收看：

https://youtu.be/iIzNsWZS_E4

AI 婚禮 疫情

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