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科技大廠選址會考量什麼？中研院副院長彭信坤解密

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中研院副院長彭信坤，現任中央研究院經濟研究所特聘研究員，當選第 34 屆院士，專長區域經濟學、產業經濟學及國際貿易研究。 圖／研之有物提供
中研院副院長彭信坤，現任中央研究院經濟研究所特聘研究員，當選第 34 屆院士，專長區域經濟學、產業經濟學及國際貿易研究。 圖／研之有物提供

輝達（Nvidia）的海外總部落腳何處引發關注，輝達執行長黃仁勳表示，也許會在5月台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布。近年來，台灣多個縣市都在爭取台積電（2330）、輝達及超微半導體等科技大廠進駐，但企業選址究竟會考量什麼？中央研究院副院長彭信坤表示，這可以用區域經濟學來分析。

中央研究院副院長彭信坤在最新一期出版的《研之有物》中指出，以台積電選址為例，基本考量包含：當地或周邊地區半導體、資通訊人才是否足以因應，水資源是否充足、電力供應穩定與否，以及原物料、產品進出、員工居住與通勤交通的便利性等，這些都將影響廠商的生產成本。

彭信坤還提到，近年來，台積電的設廠還需顧及國家安全與地緣政治因素。例如選擇在日本熊本設廠，有助鏈結當地上下游相關產業，迅速支應日本市場需求，深化台日科技合作；而在美國亞利桑那州設廠，則回應了美方在半導體供應鏈安全上的戰略需求。

彭信坤進一步指出，當今在討論跨國營運與地緣政治時，皆無法忽視「區域經濟整合」，及近年興起的「國際貿易保護主義」，這關乎各國利弊得失的權衡。

彭信坤還提到，上述現象也是他近期關注的議題。細究一切變化的源頭，可以從第二次世界大戰後說起。戰後各國的貿易障礙逐漸下降，開始透過多邊貿易談判、區域經濟整合，加強國與國之間的政經合作，連帶推進貿易自由化、經濟全球化現象的蓬勃發展。

所謂區域經濟整合是指，在一個鄰近的地理區域內，兩個以上國家在談判後簽訂互惠條約，免除或降低關稅、進出口配額等貿易壁壘，促進原物料、資金、人才、貨品與服務在國家間自由流動，甚至將稅制、貨幣整合為一，形成如歐元區的經濟體。

今日的歐盟（EU）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等，都是區域經濟整合下的產物。

彭信坤指出，台灣目前不在任何一個區域貿易組織內，為了不喪失在國際市場上的競爭力，自 2001 年加入世界貿易組織（WTO）後，近 20 年來陸續與多個國家簽訂 ECA（經濟合作協定）或 FTA（自由貿易協定）。2021 年也爭取加入區域經濟占我國貿易總額四分之一的 CPTPP，但當前與中國的入會申請暫時遭到擱置。

彭信坤強調，除了國與國之間的經貿合作，值得注意的是，當前的經濟活動不再只是以國家為單位來運作，而是如同產業的生產鏈般，依據國家本身條件、產業政策所發展出的優勢，來進行垂直或水平的專業分工。

然而，自 2019 年以來，受新冠疫情、俄烏戰爭、美中貿易戰等地緣政治因素衝擊，歐、美、日等已開發國家，開始思考如何健全國內的產業結構及國家安全，導致國際貿易保護主義的論述再度掀起波瀾。

彭信坤特別關注美國總統川普的高關稅政策，其原先的用意在於保護本土產業發展，也藉此吸引企業回流、增加國內就業機會。然而，該政策可能導致產品的生產成本提高，打亂全球原先在貿易自由化趨勢下的生產鏈分工布局，進而引發美國國內物價上漲、通膨加劇，預期將全面衝擊全球產業發展樣態及經濟成長。

彭信坤提醒，對台灣來說，由於我國的電子零組件、資通與視聽產品貿易（占出口比重近七成），高度仰賴全球供應鏈提供原材料進口、海外組裝與中間財出口，就算高關稅政策沒有直接針對台灣實施，也將牽動台灣在亞太地區製造業供應鏈的結構重組。

彭信坤建議，未來產業供應鏈的海外佈局，除了分散地點、提高韌性外，還要加入更多安全、可信賴且動態調整的戰略思維。

彭信坤表示，總體來說，區域經濟學提供了結合地理條件、都市型態與國際貿易的多層次視角，可以讓人們看見經濟發展與地域之間如何相互影響，更可以用在區域與都市規劃、產業佈局，為政府及企業提出最佳的經濟活動配置策略。

再回到關於廠商選址問題，彭信坤說，除了考量生產成本、地緣政治與國家安全，如何方便獲取生產、營運所需人才，並營造一處研發創新及知識自由流通的場域，也都是必須審慎考量的因素。

半導體 台積電

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