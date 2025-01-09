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AI 革命大浪來襲 定期定額投資創新科技領域參與契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI示意圖。(路透)
AI示意圖。(路透)

一年一度的國際消費性電子展（CES）正如火如荼展開，包含NVIDIA（輝達）、AMD（超微）、高通、Intel等科技大廠都發表了新產品，其中許多都是為了AI時代的算力、提升生產力、使用體驗所設計，如：NVIDIA發表Thor自駕運算平台與Isaac Groot機器人模擬平台，AMD、Intel也發布新一代晶片，適用於商用AI PC或遊戲與內容創作，高通則將在AI驅動車內體驗上與亞馬遜進行合作，可見AI影響範圍已擴及於工業、汽車、遊戲、數位媒體領域，預期未來AI應用將愈來愈廣，而要參與此一AI革命大浪潮，布局於創新科技領域將是不二法門。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，第三次工業革命為通用技術奠定了基礎，並為第四次工業革命提供支持，包含AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及增強此一觀點，這些新興創新預告著下一個時代可能會產生更多新公司，它們將利用這些新技術來解決經濟各領域的難題，這段巨大的經濟變革時期可能會帶來更多的大型新公司。

Intel在CES展強調全球PC市場仍在成長，主要由三項因素所驅動：（1）龐大且持續成長的整體潛在市場（TAM）；（2）Windows升級換機潮；（3）AI PC帶來的科技創新，而NVIDIA執行長黃仁勳則聚焦在「未來世界」，稱世界上有三種通用機器人，包含AI代理（AI Agent）、自駕車、人形機器人，「它們能完全適應我們的世界，若能成功打造這些機器人，這將是有史以來最大的科技產業」，除改變全球產業結構、推動數位化與自動化全面落地外，還將帶來數兆美元商機，直呼通用機器人將迎來它的「ChatGPT爆發時刻」。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自1968年以來便開始投資「創新」領域，投資經驗豐富且隨時代發展與時俱進，主要布局在具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，目前聚焦於顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，其中的指數級數據主題包含AI、機器學習等題材，而智能機器主題則包含機器人、自動駕駛，一檔基金為投資人掌握市場最主流的投資題材。

富蘭克林證券投顧表示，除各家科技巨頭積極推出次世代新產品外，隨「川普2.0政府」即將上台，投資人也預期美國優先、投資抵減、放鬆監管等重大政策將有利於創新科技領域，除了刺激各家企業更積極投資外，還有機會更加活絡併購與IPO市場，長遠來看，科技發展確實需要更友善的商業環境，而要參與長期科技創新主題，定期定額投資將是一個良方，根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.37%，上漲機率超過八成，另投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，並搭配定期定額投資創新科技基金來打造攻守兼備投資組合。

那斯達克綜合指數成立以來任意月份進場「定期定額」投資的報酬率。（資料來源：理柏資訊）
那斯達克綜合指數成立以來任意月份進場「定期定額」投資的報酬率。（資料來源：理柏資訊）

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