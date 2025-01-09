機器人LLM市場規模 估計於2028年破千億美元

根據TrendForce最新研究，隨著人型機器人邁向高度系統整合，並有望從工業場景走進居家生活，前端的AI模型訓練將更為關鍵，以滿足更多後端的理解、互動需求。預估含AI訓練、AIGC解決方案在內的全球機器人大型語言模型（機器人LLM）市場，有望於2028年超越1,000億美元，2025至2028年之年複合成長率將達48.2%。而NVIDIA在CES 2025推出內含生成世界基礎模型（World Foundation Model, WFM）的Cosmos平台，可望成為重要市場動能。

TrendForce表示，與機器人發展息息相關的Cosmos平台，是利用真實世界數據與AI生成資料建構訓練用的數位孿生環境，以達到降低成本、簡化流程和客製化訓練的效益，並實現與真實環境更相近的互動模擬。

NVIDIA發展該產品的主要考量，除了欲加速通用型機器人技術開發，也認為AI的發展路徑已從生成式AI走向代理型AI（Agentic AI），下個階段將是運用物理AI（Physical AI）技術強化自駕車與機器人的訓練過程，為其推廣與商用化鋪路。

TrendForce指出，模擬到現實差距（Sim-to-Real Gap）是機器人訓練的一項主要挑戰，由於深度學習與神經網路都是在虛擬環境進行模擬和學習，可能導致機器人忽略現實生活中的物理特性、感測器資訊或執行器動力，降低其實際運作效能，因而需強化模擬現實世界的技術工具。NVIDIA已於2024年12月發表NaVILA模型，讓機器人在不需要訓練和地圖的情況下，只理解自然語言指令就可用視覺系統和LiDAR適應複雜地形、規劃路徑。

分析現行人型機器人成本，軟體端以AI訓練與AIGC解決方案占10%最高，其餘作業系統約占4%、自動導航占3%等。以NVIDIA生態圈為例，機器人模擬領域有Siemens、Vention、Hexagon等廠商投入，電腦輔助工程（CAE）與現實捕捉（reality capture）則有Rockwell Automation、ptc和Cadence等，台灣新創MetAI亦為其中一員。

TrendForce表示，NVIDIA的Cosmos平台有望進一步解決訓練落差困境，凸顯AI大模型模擬之重要性，更象徵人型機器人進一步往實際商用與日常部署邁出重要一步，Figure AI、1X等人型機器人指標開發商都將成為首批用戶。