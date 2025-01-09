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電源廠博大越南廠動土拚今年底完工 最快2026年首季試投產

中央社／ 台北9日電

電源廠博大今天宣布，位在越南南定省（Nam Dinh）美順工業園區的新廠正式動土，目標今年第4季完工，最快2026年第1季初試投產，希望藉此拓展更多全球業務機會。

博大表示，自2018年美中貿易戰以來，客戶對於非中國產能的興趣提高、需求增加，博大為此決定投資800萬美元（約新台幣2.63億元），增加越南海外生產據點，未來會按照業務需求分批投資。

博大越南廠今天舉行動土儀式，由董事長廖本崇親自主持，新廠設在美順工業園區第1期區域，土地面積約3.2萬平方米，目標2025年底完工；業務方面，博大也同步策略性推動國際市場強化，結合台灣、中國、越南3大生產基地，希望拓展更多全球業務機會。

博大總部位在台中，主要業務範圍包括歐洲、美洲及亞太地區，主要產品則有DC/DC轉換器、AC/DC電源以及客製化電源解決方案等，除跨足高科技工業應用領域外，也專注於鐵道與醫療設備市場。

博大2024全年營收新台幣15.14億元，年減21.4%；前3季稅後純益4.23億元，也比前年衰退22.9%，每股純益5.15元。

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