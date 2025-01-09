愛比科技推出 IPEVO Vurbo.ai 升級版 今年軟體營收拚兩位數成長

愛比科技（6858）9日推出升級版Vurbo.ai，公司表示，透過AI即時語音摘要與翻譯技術，重新定義語音溝通標準，打破語言隔閡，並依據使用者的需求，推出進階、專業與高級三個版本，以期擴大使用者生態池，挹注今年軟體營收將兩位數成長。

愛比2024年12月合併營收2,572萬元，年增8.44％，累計2024年合併營收5.2億元，年減3.29％，其自創品牌IPEVO是源自於台灣的原生品牌，且視訊協作攝影機系列產品已成功深耕北美教育市場並取得優異成績，隨著疫後全球混合工作模式（Hybrid Work）已成主流，加上AI相關應用需求成長，愛比去年跨入軟體開發領域，今年初再推出升級版，以期發揮軟硬體整合的綜效優勢。

Vurbo.ai 升級版支援93種語言即時翻譯，搭載「即時口譯」模式，靈活應對多語環境，猶如隨行口譯官，提供精準自然的語音翻譯。「浮動字幕」與「自訂術語庫」提升專有名詞翻譯準確度，字幕顯示直觀，加強多語溝通理解力。

「語者分離技術」可辨識多位發言者，確保國際會議、多語教學與商務洽談順暢交流。為進一步提升Vurbo.ai 的語音轉錄與翻譯精準度，推出一系列AI驅動的音訊設備，與Vurbo.ai深度整合，打造全面的語音溝通解決方案。包括 IPEVO VOCAL智能藍牙麥克風揚聲器、VOCAL WEARABLE無線語音接收器以及MIC DUO AI無線領夾麥克風組，針對多元環境設計，提供卓越的語音捕捉能力，確保即時轉錄與翻譯精確無誤。

並依據不同使用者的需求，Vurbo.ai提供進階版、專業版與高級版，滿足多元需求，進而擴大使用者生態池。「進階版」適用於會議記錄與訪談；「專業版」搭載浮動字幕與雙語翻譯，支援國際會議與多語教學；「高級版」具備即時口譯與語者分離轉錄與翻譯服務，搭配愛比科技新推出的AI智慧音訊裝置，提升收音與轉錄準確度，並可解鎖免費用戶的每場會議30分鐘上限，讓多語溝通更流暢高效。

展望今年，愛比表示，除了升級軟體服務外，並持續擴增銷售市場版圖，隨著全球教育市場需求平穩，IPEVO Vurbo.ai升級版不僅能帶動營收規模成長，產品組合將隨著軟硬體營收結構比重改變而優化，期今年營運優於去年。