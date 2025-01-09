友達攜手Sony Honda Mobility 驚艷CES 2025

友達光電（2409）以領先業界的Micro LED Display HMI解決方案與Sony Honda Mobility攜手合作，於美國最大消費性電子展會CES 2025中，率先全球展示搭載於AFEELA電動車上，首款應用在車身外部的「Micro LED 車頭顯示解決方案（Micro LED Media Bar Solutions）」，突破原有的人機互動應用，建立起座艙內與車外世界的連結，啟發車輛創新設計，展現友達於Micro LED前瞻顯示科技應用上的無窮可能性與持續在移動領域耕耘的決心，提供乘用者更加舒適、安全的移動體驗。

友達光電執行長暨總經理柯富仁表示：「友達與 Sony Honda Mobility 緊密的合作在移動領域寫下了重要的里程碑，拔得頭籌在車艙外運用Micro LED 車頭顯示解決方案，可以用來顯示資訊外，亦強調個性化的設定及車外世界的連結。透過此次合作我們共同實現了以人為核心的移動體驗，讓車頭顯示器（Media Bar）不僅是AFEELA象徵性的標誌，更強化其互動性及與眾不同的風格」。

Sony Honda Mobility 代表取締役會長兼CEO水野泰秀（Yasuhide Mizuno）表示：「Sony Honda Mobility結合尖端科技與人類創造力，激發創新及不同的可能來重新定義移動概念。我們與友達的合作突破了原有車輛設計與人機互動的思維，運用AFEELA 上的車頭顯示器體現了顯示科技重塑人與移動之間的革新性潛力，我們期待藉由此次合作在未來移動中不斷創新前行」。

AFEELA強化人、車與周圍環境的交流互動，友達以蘊含次世代科技充沛能量的Micro LED車頭顯示解決方案助益客戶實現目標，成為AFEELA吸引眾人矚目的亮點，無論是充電狀態及車輛資訊，都能清晰呈現，此外，駕乘者能進一步於座艙內透過車頭顯示器與外界溝通，顯示車主個人化的主題風格、影片及特定文字等內容，革新了人與車的互動方式。

友達發揮Micro LED的高對比度、高亮度、高解析度和超廣視角等特性，確保AFEELA上的車頭顯示器在強光環境中仍能提供卓越的視覺表現，展現出氣度不凡的優雅品味；同時，運用Micro LED顯示器可撓且具彈性的優勢助攻AFEELA車體設計美學，以曲面樣態打破傳統顯示技術的限制，在更寬廣的設計自由度下，與其優美的外型完美貼合。