錸德集團來穎5年翻5倍獲利 1月15日掛興櫃衝刺AI軍備賽

錸德集團（2349）轉型能源產業成效顯著，旗下錸寶（8104）科技子公司來穎（7816）科技9日召開興櫃前業績說明會，以2023年營收衝上近20億元，獲利挑戰5年5倍成長的成績，預計元月15日登錄興櫃交易。

來穎科技成立至今五年， 從小功率電池模組起步，拓展至大型儲能貨櫃組裝及後續運營維護，營收由零成長至近20億元，伴隨儲能產業一起進入高速成長期，來穎營運動能將呈現更強爆發力。

錸德集團進入能源市場已近20年，從薄膜太陽能模組研發到矽太陽能模組製造與系統安裝，並投資厚聚能源，至今已有70MW的太陽能電廠營運中。這些歷程為錸德在能源領域奠定了深厚基礎，也讓集團意識到 「儲能」是實現新能源的關鍵拼圖。

來穎科技成立於2019年，專注中大型儲能市場開發，取得半導體用UPS電池模組訂單，同時跨入小功率電池模組業務，並於2023年開始出貨儲能貨櫃。擁有的完整產品線，來穎科技在這個能源需求爆發的年代打造了綜合性能源解決方案的生態系統，將模組製造、櫃體組裝與系統服務等來穎三大業務，創造客戶與產品的信賴及共榮，來穎業績與獲利得到進一步增長。

在執行長葉丞恩的帶領下，來穎在成立短短五年間營收就一路突破，公司獲利也呈現倍數成長。2023年， 來穎營收達近20億元，獲利超過7,700萬元；2024上半年稅前淨利攀升逾5,000萬元。來穎不僅以5年5倍的成長績效申請登錄興櫃，隨著國際儲能產業年複合成長超過三成的基礎，來穎團隊將持續耕耘全球破千億的大藍海市場。

來穎科技目前致力於三大產品主軸，1.模組製造：包括半導體、交通號誌不斷電系統、智慧家電、輕型載具、醫療與工業用等產品相關電池模組；2.櫃體組裝：包括有大型鋰三元、大型鋰鐵貨櫃；3.系統服務：包含大中型儲能、電動車充儲站與小型儲能系統建置與維運服務。 來穎當前不僅在台灣及大陸兩地提供完整的模組製造能力，穩定客戶異地生產備援的需求，更在2024年完成了配備大型天車設施的儲能工廠擴線，成為台灣少數具有一條龍大量貨櫃組裝能力的業者，強化了超充站儲能櫃與大型儲能案場的建置接案，未來更將逐步擴大相關業務合作。

隨著市場需求的提升，來穎在儲能貨櫃等相關收入預計將大幅成長，期待能占總營收逾六成，成為日後營運成長的主力。執行長葉丞恩也補充：「儲能系統包含電池設計、建置、維運等，屬於跨領域的系統整合服務，因此毛利率較高，來穎的整體盈利能力也有望進一步增強」。

隨著人工智慧（AI）和電池備援電力模組（BBU）應用的興起，來穎積極拓展其在UPS和儲能系統領域的技術與市場經驗。BBU作為小型UPS，整合於伺服器機櫃內，對電芯有特殊要求，安全性和穩定性也提出 了更高標準。葉丞恩特別提到：「儲能行業對品質穩定性與安全性要求極高，來穎團隊通過多次技術迭代與測試，確保產品在消防和防爆性能方面可以成功滿足各國客戶的嚴苛需求，這是我們引以為傲的成果」。

此外，在半導體、伺服器及交通應用等領域，國際型客戶的需求更帶有高度定制化及技術難度，而來穎憑藉精微製造能力，成功通過多項國際認證，不僅增強了產品的可信度，也進一步鞏固了來穎在業界的好口碑。

隨著電動車、AI、機器人與無人機等應用需求逐年擴張，對於能源與儲能產品的需求也將節節高升。葉丞恩表示：「能源應用範疇極其廣闊，比起單純的競爭，我們更希望找到可以一起開發國際市場的夥伴，用合作共贏的理念為來穎建立強力的競爭實力」。 來穎未來會持續與客戶攜手俱進，以穩健的步伐，結合創新與合作理念，持續拓展國際市場，成為全球儲能企業的領先者。