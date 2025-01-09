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格斯科技推出兩用型UPS鈦酸鋰電池模組 助資料中心升級

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技推出兩用型UPS鈦酸鋰電池模組， 協助資料中心升級。圖/格斯科技提供
格斯科技推出兩用型UPS鈦酸鋰電池模組， 協助資料中心升級。圖/格斯科技提供

隨著AI應用需求不斷攀升，高階資料中心建設與擴展的需求愈加迫切，能源供應的穩定性、經濟性與安全性成為至關重要的課題。針對此挑戰，格斯科技*（6940）宣布推出領先業界的鈦酸鋰電池（Lithium Titanium Oxide, LTO）技術打造的高效能、高安全性與長壽命的兩用型UPS儲能模組，兼具不斷電與削峰填谷功能，能夠支持資料中心實現更高效、更綠色的能源管理。

格斯科技表示，備援電池單元（Backup Battery Unit, BBU）和不間斷電源系統（Uninterruptible Power Supply, UPS）作為高階資料中心基礎設施的重要組成部分，在突發斷電時扮演關鍵角色，確保數據處理不中斷。

然而傳統UPS系統主要依賴鉛酸電池，其壽命僅3至5年、需頻繁更換且易對環境造成汙染，不僅維護成本高，還可能導致作業無預警中斷。近年來，部分資料中心雖開始採用磷酸鋰鐵電池（Lithium Iron Phosphate, LFP）作為替代方案，但因燃燒安全性問題，仍存在潛在風險。

格斯科技推出的兩用型UPS鈦酸鋰電池模組，與傳統鉛酸及磷酸鋰鐵電池相比，擁有極高的熱穩定性，能在高壓環境下防止燃燒或爆炸，成為資料中心理想的消防安全選擇，並大幅降低消防設施成本。

展望未來，格斯科技計畫將鈦酸鋰電池模組應用於BBU設計，並進一步優化為適配標準機房的解決方案。另一方面，在今年美國消費電子展（CES）展會中，生成式AI相關議題引發熱烈討論，接下來代理型AI與實體型AI的快速發展，將進一步突顯電力來源的穩定性，以及安全性對消費性電子產品和高階資料中心的重要性。

UPS 電池模組

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