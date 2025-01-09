IDC：2024年全球PC市場些微成長 2025年前景仍不明朗

根據IDC（國際數據資訊）最新全球個人運算裝置季度追蹤報告初步結果顯示，2024年第4季PC出貨量較2023年成長1.8%，全球出貨量達到6,890萬台。2024全年而言，PC廠商的PC出貨量為2.627億台，較2023年成長1%。展望 2025年，PC業者同時面臨多項阻力與助力，使市場前景不明確，也讓需求規劃變得困難。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示：「雖然市場恢復成長的速度較慢，但第4季仍有成長，因為中國大陸的政府補貼使得消費市場的表現優於預期。除此之外，美國和一些歐洲國家也因為年終促銷活動，以及企業在Windows 10預計於2025年10月結束支援前繼續升級硬體的緣故，表現強勁」。

美國政府換屆在即，加上可能實施新關稅和提高現有關稅的威脅，提高了整個產業的憂慮程度，一些品牌正試圖希望提前因應這些本質上充滿不確定性的情況。供應端的研究顯示，2024年12月出現了一些提前拉貨的現象，主要來自那些在中國大陸以外製造能力有限的品牌。這可能是為了預防美國對中國大陸製造商品徵收關稅。然而，到目前為止，這種移動的規模相對有限。

IDC全球裝置追蹤報告集團副總裁Ryan Reith表示：「市場對於總體經濟的憂慮似乎掩蓋了對人工智慧個人電腦的一些進展和興奮之情。然而，IDC仍認為即使市場拐點出現的較遲，裝置上的AI對產業的影響仍將是正面的」。「當產業試圖在應用場景仍待驗證、預算緊縮的階段，就想推動成本較高的全新AI PC，這顯然將會是一項挑戰。但在PC裝置上導入AI是無可避免的，因此，供應商現在試著耐心等待，因為他們的客戶正面臨與這些技術進步無關的阻力」。