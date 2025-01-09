群創董座：群創將透過 3R 策略大步邁向永續及獲利的未來

群創（3481）董事長洪進揚今年領軍赴美國拉斯維加斯，參與CES 2025盛會。他並受訪表示，群創將透過3R策略，也就是重新定義核心競爭力、聚焦於高端和高附加價值產品；以及用更有紀律的資本配置提升股東報酬率，大步邁向永續及獲利的未來。

群創於CES會展期間，在百樂宮飯店以「Driving New Possibilities」為主軸，展示最新穎及突破性產品技術，展會現場反應熱烈，群創的創新技術與解決方案廣受客戶好評。

洪進揚表示，他自2018接掌群創時擬定三個六年計畫，第一個六年訂的目標是穩定生機力保獲利，目前交出還可以的成績單，相較於同業已經提前兩季轉虧為盈，以此基礎下往第二個六年邁進，希望突圍轉型、拓展觸角。

這次CES展品不再是單一產品，包含軟體也都是結合了應用實境，提供客戶消費者，群創不僅是面板組件製造商，而是大面積玻璃精細化處理的方案解決商，面板仍是主軸，但從面板延伸的觸角及應用會是更大商機。

CES展是我今年的第一站也算是第一槍開始，接下來4月的Touch Taiwan會有更多展示物，包括MicroLed拼接螢幕最大、車用景深原本是10-20公尺的距離，可以延伸到25公尺以外距離，能夠更好保障安全駕駛。

面板過去整體需求已經趨緩，OLED需求當然有定位，但是未來市場變化仍在觀察中。未來發展會定義在軟硬整合，接下來資本支出的安排配置會更有紀律。接掌群創時是2018年，當時資本支出280億元，到去年已控制在200億元以下，就是群創整體獲利提升的關鍵，因為折舊費用減少就會改善，也是過去兩季能領先同業提前轉虧為盈的地方。

此外，在原來硬體上也會調整，希望把人力及其他資源（包括投資、採購、工程師人力等等）能配置在高附加價值的產品上，本次CES展出品不一定是大眾化產品，我們的產品不能說是小眾化而是具有可延伸性特色的展品，像裸眼3D不僅是醫療手術上可以多方運用，未來在教育、公共空間展示上都會有延伸性，群創會在軟硬結合、實力加強，能擴展與其他策略性夥伴共同開發為目標，將原有資產會做更高附加價值運用。簡單來說，就是把對的資源放在對的事情上。

如同公司名稱「群」跟「創」都是我們理念，公司內跨部門整合、跨領域整合都是強項，本次展間展出的都含有這樣的概念，透過互相引介，跨部門、跨領域夥伴合作達到群創群力一起打拼的效果，跟JDI策略合作計畫也是這個原因。群創是全世界唯一一家面板以『net cash』淨現金經營的面板廠，我們手上的現金銀彈就是最好資產，併購或其他合作都很歡迎，只要能共創整個供應鏈更高價值都願意嘗試。

群創過往專注資本支出的控制，但其實資本支出要與RD兩者放在一起看，若光只有資本支出而沒有好的RD及更先進技術支持，就只是用比較大的採購量與生產量取勝 ; 若只有RD沒有實作場域沒有工廠幫生產的話，只能賺取授權金，因此這兩者是互相搭配的。群創現有資源與未來方向是把這兩者結合一起看，一方面加大在RD上更先進技術的投資與研發，資本支出上不光只是面板領域，希望帶給群創的就是第二個六年「突圍轉型」，已經不只是面板領域而是跨到先進封裝半導體領域，要做出對股東對員工最大效益的事情。

CES這次展出很多AR/VR相關產品，群創在這個領域做了很多佈局奠定基礎，AR/VR強調的是「沈浸感」，這次展品有「裸眼3D」的部分，也是希望帶入消費者有更好沈浸感，技術上已經準備好，不只是消費電子、本次的車用電子景深部分，就是希望利用它的特性，可以用比較高的亮度展現產品特色，這是向來重視的一塊。

對於整體車用市場還是蠻審慎樂觀，針對車用市場分拆出CarUX公司，當初就是car user experience，作為tier 1的位子，要跟客戶有很深連結性，未來兩年市場都已有在手訂單，不擔心短期波動，與消費型電子產品特性不同。我們跟歐美客戶的深化連結更多，提供客戶的是未來市場所需的產品，因此更深層連動客戶或者共同開發，這也是利基所在。

這次看到非常多廠家有很多創意，最特別是AI相關應用，車廠或是Data Center等都是處處充滿AI應用。跟群創力推的More than Panel一樣，群創是跨出面板的非面板應用領域，會把這樣跨領域的合作精神帶回台灣跟其他廠家結合。