晶片戰爭作者米勒：AI發展牽動台灣半導體和國際地位

「晶片戰爭」作者米勒表示，全球晶片戰爭還處於初期階段，美國與中國爭奪AI領域主導地位，台積電扮演重要角色。隨著AI技術不斷發展，將對台灣半導體產業和國際地位產生深遠影響，台灣同時可能面臨政治與經濟上的挑戰。

米勒說，人工智慧（AI）發展的主要推動力是運算能力，而非單純依賴數據或演算法，這意味著AI技術的提升很大程度上依賴於高效能運算硬體。

他表示，美中兩國爭奪AI主導權的競爭，同時暴露出許多潛在問題，尤其繪圖處理器（GPU）供應商集中度過高，輝達（NVIDIA）和台積電這類企業可能面臨反壟斷審查的風險。

米勒表示，隨著美國對中國加大限制措施，管制中國獲得先進晶片，將顯著影響中國的AI發展能力。而台灣因GPU伺服器出口增長，經濟地位將隨之強化，同時可能帶來與美國的政治脆弱性，尤其在未來川普政府可能實施關稅政策，很可能會對台灣的半導體產業造成影響。

對於AI技術發展，米勒指出，隨著技術不斷進步，傳統的AI擴展方法正面臨效益遞減的情況，可能促使AI領域重新思考訓練方法和模型設計的方式。未來的AI訓練可能不再依賴海量數據或運算能力，而是通過新的方式達到更高效的訓練效果。

天下經濟論壇今天進入第2天議程，主辦單位原先規劃美國塔夫茨大學弗萊徹學院國際史副教授克里斯．米勒（Chris Miller）今天演講「全球重啟晶片戰爭」，因米勒行程關係提前於8日演講，與美台商業協會主席、前美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）場次對調。

柯拉克今天透過視訊方式演講「美選後的新世界」，他說，台灣擁有獨特的機會，可以塑造自己的未來，成為全球可以信任的貿易夥伴。

對於台積電前往美國投資興建3座晶圓廠，柯拉克表示，批評者可能會擔心將會掏空台灣產業，不過實際可以提升台灣國際地位，增強台灣安全。美國同時可以達到美國製造、創造高薪就業機會和確保供應鏈穩定的目標。

針對美國總統當選人川普（Donald Trump）過去多次提到台灣要繳保護費，柯拉克說，川普是強調台灣應為自己的防禦承擔主要責任。柯拉克也建議，台灣應在自己的防禦方面投資。

隨著科技發展已從經濟成長轉向國家安全，柯拉克表示，台灣未來可以發揮更大作用，推進自由並推動值得信賴的技術。

未來美台關係是否會生變，柯拉克說，美國的獨創性與台灣的卓越製造，將可強化兩國在半導體先進技術領導地位，並為台灣拓展國際機會。台灣企業在美國投資，將可提升台灣在全球的知名度，進而讓台灣成為值得信賴的夥伴。