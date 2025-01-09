搶輝達海外總部 侯友宜自揭跟輝達視訊「點名這3處」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預計今年將來台，傳出要在台設海外總部，台北市第一殯儀館空地、北市科及桃園青埔皆被點名。新北市長侯友宜今說，他曾跟輝達美國總部有視訊過，並將新北林口、淡水及新店有3處都蠻符合輝達，相信新北市是最好的選擇。

侯友宜今受訪表示，他曾跟輝達美國總部有視訊過，也把經發局最適合輝達需求的場地，像是林口、淡水、新店有3個地方都蠻符合輝達需求，積極爭取輝達能夠落腳在新北市，並保持密切保持聯絡。新北有238家AI生產鏈，若能由輝達帶動，結合我們原有的生產鏈，相信新北市是最好的選擇。