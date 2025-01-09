獨／興農球場會員釀提高球證回收價 中科二期擴建再添變數

攸關台積電擴廠的中科二期園區擴建案，最大地主興農球場雖已簽署同意協議價購土地，但何時能實際完成價購簽約仍遲未定案。對於一直卡關的球場會員證如何回收，仍未有實際方案。不過，興農球場會員權益促進會會長陳永豐上午說，原本希望球證以每張180萬元回收，但基於物價上漲等因素，會員們正開會，可能進一步調高回收價。

據了解，原本的180萬元回收價，是促進會2022年在立委蔡其昌召開的協調會上提出，促進會以會員當初以100萬元不等的價格購買球證，如果未來沒有球場可打，興農公司應妥善補償會員損失（加計過戶費），並以台中臨近10個球場平均價格做為依據，建議以180萬元價格，補償球場會員。

但促進會會長陳永豐上午說，這幾年物價漲得很多，以同樣27洞的台中國際高爾夫球場而言，每張球證已要5百萬元以上，彰化球場球證也要3百萬元以上，興農球場位置在市區，就在中科旁，企業人士打球方便，沒有理由價值會比其他球場低，所以會員們都認為球場若真的要賣，應該要提高收購價格，但具體應提高多少，目前還在開會討論中。

對於若中科和興農在未完成球證回收下即逕自簽約？陳永豐說，簡單一個原則，只要不能打就應賠償，就像不能把房子先拆了再談買賣一樣，興農球場應先談，否則就發起抗爭。

據了解，因2022年的協調會中曾決議「興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。 」以粗估興農球場發出球證1750張計算，以180萬元回收，興農得花費31.5億元，若是再提高，收購價格當然也隨之上漲，更增添收購的難度，中科是否得以協議價購方式順利購得土地，也更增添了變數。

興農球場前天重申希望政府負責球證回收，同時強調球場目前仍正常運作，會員權益並不受影響。

中科上午也說，興農公司已簽訂協議價購同意書，同意以協議價購方式辦理，而且「興農同意將保障球證權益納入條文」目前已把將簽訂的契約交由興農確認中，仍待興農公司內部程序確認，感謝興農公司初步願意配合國家重大經濟建設政策，支持本案。