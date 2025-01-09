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全球醫材業成長停滯 安永揭「兩大利器」是破局關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
微型化、智慧化醫材是產業成長的突破點。圖為2024台灣醫療科技展。記者許正宏／攝影
微型化、智慧化醫材是產業成長的突破點。圖為2024台灣醫療科技展。記者許正宏／攝影

全球醫療科技產業近年來面臨成長動能趨緩的挑戰，安永聯合會計師事務所發布的《2024醫療科技脈動報告》指出，2023年產業在研發與併購投資的比重降至63%，創十年來第三低紀錄。專家建議，台灣業者可以精進發展智慧微型化的材料與設備，同時強化遠距醫療照護體系，打造醫材業下一波成長動能。

台灣也受到全球趨勢影響，根據經濟部《2024生技產業白皮書》，2023年醫療器材產業營業額僅新臺幣1,470億元，年增2.3%，低於過往5%至8%的成長率。多數上市櫃醫材公司前三季營收僅維持低個位數成長，甚至出現負成長情形。

安永醫療科技暨醫材產業創新負責人林世寰認為，台灣業者可聚焦「設備微型化」與「遠距照護」兩大方向，打造下一波成長動能。

微型化技術為精準醫療的重要基石，支持微創手術設備的進化，國際上已推出微型手術機器人、胰島素泵、神經刺激器及心臟泵等，顯示此技術備受市場與資本青睞。國內方面，政府與工研院合作推動微創手術器械產業鏈發展，包括掌上型超音波掃描儀與創新微小化心臟守護貼等高階醫材，為醫材業開創新商機。

遠距醫療設備有助於即時監測與治療，特別是急性中風會診或慢性病患者的居家健康管理，在應對人口老化與疾病慢性化時，線上監測可蒐集生理數據，實現動態調整治療方案，提升患者照護品質。創新產品如睡眠感測墊與針對失智患者的健康穿戴裝置，亦為遠距照護體系的重要支柱。

林世寰強調，醫材產業未來需聚焦「智慧化」、「個人化」及「友善用戶體驗」，以微型化、智慧化產品切入市場，提升競爭優勢。業者若能結合AI技術，為患者提供精準、便利且舒適的醫療服務，將為台灣醫材產業注入全新活力，迎接下一波成長契機。

人口老化 微創手術 生技產業 醫材

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