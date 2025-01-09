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耐能科技獲張忠謀家族投資！落戶中東參與阿拉伯生態圈

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
耐能科技創辦人兼董事長劉峻誠。記者林俊良／攝影
耐能科技創辦人兼董事長劉峻誠。記者林俊良／攝影

獲得張忠謀家族入股，耐能科技9日宣布與沙烏地阿拉伯國家半導體中心（NSH）攜手合作，在利雅德成立子公司，搶進中東算力建置商機，NSH的目標是協助沙烏地阿拉伯打造無晶圓廠半導體生態圈。

由3位台裔科學家創立，耐能科技公布截至目前，已募資1.95億美元，投資方包括臺積電（2330）創辦人張忠謀家族、紅杉資本、高通、維港投資、鴻海（2317）、SparkLabs、DeepMind的創始人（Demis Hassabis與Mustafa Suleyman）等多位半導體大老與知名創投入股，耐能晶片也在台積電生產。

耐能科技2024年打入沙烏地阿拉伯算力中心建置計畫，此次宣布成立利雅德成立子公司，將繼續深化當地合作機會，積極參與沙烏地阿拉伯科技生態系統的建設，支持合作夥伴開發具有競爭力的AI應用和服務，還將著重於在地人才培養與技術轉移。

耐能認為建置子公司可顯示對該市場的重視與承諾，並呼應沙烏地阿拉伯願景2030的發展藍圖，聚焦AI、智慧城市及數位經濟的推動。

耐能表示，中東市場（特別是沙烏地阿拉伯）正處於快速發展機會，耐能選擇與沙烏地阿拉伯國家半導體中心（NSH）攜手合作，也將在該地設立研發人力。

沙烏地阿拉伯2024年才成立國家半導體中心（NSH），首輪資金超過2.66億美元，目的是吸引半導體企業進駐，專案目標是在2030年前吸引至少50家半導體設計公司落戶。

此外，沙烏地政府計畫投資1,000億美元打造一個名為「超越計畫」（Transcendence）的科技中心，並培養2萬名AI專才，以營造一個有利於本土及國際企業發展的環境。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「我們很高興能將自身的AI專業知識與沙烏地阿拉伯豐富的資源和人才儲備相結合，深化與當地企業、研究機構及高校的合作。」

國家半導體中心（NSH）執行長Naveed Sherwani博士表示：「我們很高興迎接耐能進駐沙烏地阿拉伯。耐能將利用該地區豐富的人才資源以及強大的無晶圓廠半導體生態系統來設計和開發AI晶片。」

AI 半導體 沙烏地阿拉伯

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