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爭取輝達台灣總部 蔣萬安說話了：一定盡全力排除困難
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處引發關注，熟悉商用不動產的市場人士分析，對國際大廠而言，當然以台北市為首選，但一殯舊址面積太小，反而距離輝達台北研發中心5分鐘車程的「南港調車場」為最優。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，一定會盡全力排除各項的困難來爭取輝達設立海外總部。
台北市長蔣萬安上午出席春聯揮毫大會受訪指出，實在去年開始，就成立了跨局處的小組，他也都親自督導，市府跟輝達有保持密切的聯繫溝通，台北市是絕對最適合國外這些一流企業能夠設總部地方，不管是交通便利生活機能，豐沛的人才等等，所以一定會盡全力排除各項的困難，來爭取達設立海外總部。
蔣萬安也說，黃仁勳要來，市府都保持密切的聯繫，台北市展開雙臂非常歡迎，包括輝達在內等國際企業能夠來到台北市設總部，如果有機會，也非常願意能夠帶黃仁勳和他的的團隊，好好地來看看，台北市的生活機能，交通的便捷及豐沛的人才，絕對是國外企業的首選。
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