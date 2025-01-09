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營邦CES秀科技肌肉 搶攻AI伺服器商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
營邦董座梁順營。聯合報系資料照
營邦董座梁順營。聯合報系資料照

營邦企業今在美國CES 2025上推出其高效能運算EB202-CP-UG邊緣AI解決方案。這款由營邦與Unigen Corporation攜手打造的AI伺服器，性能表現突破每秒400兆次運算（TOPS），展現了AI技術應用的全新高度。

EB202-CP-UG基於營邦的EB202-CP平台開發，是一款以AMD EPYC Genoa處理器架構為核心的2U儲存伺服器。伺服器配置創新，採用八顆Unigen Biscotti E1.S AI模組取代傳統的E1.S SSD，不僅大幅提升散熱效率，更優化了每瓦性能表現，具備高效能與長期低成本運作的雙重優勢。

Unigen創辦人暨執行長Paul W. Heng表示：「我們與營邦的合作充分發揮雙方的技術優勢，推出尖端AI解決方案。營邦對卓越品質的堅持，確保了我們AI技術與其高效儲存伺服器的無縫整合。」

營邦董事長暨總經理梁順營則強調了此次合作的策略意義：「AI邊緣運算已成為未來科技發展的關鍵驅動力。我們與Unigen的合作，不僅顯示出雙方在技術上的深厚技術能力，更彰顯了我們對未來AI發展方向的準確把握。EB202-CP-UG是一款突破性的伺服器解決方案，幫助企業應對AI時代在安全監控、工廠自動化、FinTech等先進應用的挑戰。」

EB202-CP-UG採用Capella主板平台，支援AMD EPYC（Genoa）處理器，配備128GB高速DDR5記憶體、雙模組化節能電源供應器，以及每個AI模組內的雙Hailo-8 AI推理加速器，實現高效能表現。該伺服器能以每秒25幀處理100路720P視訊流，並對每幀畫面進行AI分析，運算餘量充足。此外，伺服器整合Linux Ubuntu作業系統與Network Optix的VMS/AI軟體，特別適合應用於安全監控等需要即時分析的場景。

AI 伺服器 處理器

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