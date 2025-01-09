輝達台灣總部 黃仁勳：5月電腦展宣布
輝達（Nvidia）的海外總部落腳何處引發關注，輝達執行長黃仁勳表示，輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。今年COMPUTEX將於五月廿至廿三日舉辦。
針對輝達與聯發科在GB10超級晶片合作，黃仁勳於美西時間七日的記者會指出，輝達與聯發科在多項領域都有合作，晶片一開始就很完美、性能優異、低功耗表現相當出色。至於與其他台灣廠商的進一步合作，黃仁勳說，可能在COMPUTEX再宣布其他合作計畫。此外，他說會返台出席輝達十七日的尾牙，也不會錯過逛夜市的機會。
關於輝達台灣總部的選址，經濟部長郭智輝昨在立院經委會備詢，立委洪孟楷關切各縣市爭搶輝達，「搞得好像各縣市都在比武招親」，經濟部能否扮演積極角色？郭智輝說，曾向輝達表示經濟部可提供支援，但輝達表示已有一組人在台灣各地尋址，謝謝經濟部的關注。據經濟部了解，輝達設海外總部的條件，基本上需要三公頃土地，希望蓋三層樓就好，不要像一般ICT大樓一蓋十幾、廿層樓，以及希望建蔽率大一點。
至於日前傳出輝達青睞台北市第一殯儀館拆除後基地，北市府知情人士透露「不可能」。北市產發局目前積極盤點北市相關用地、資源提供輝達參考，南港、內科園區及七六八點五公頃新開發的北士科都適合進駐。新竹縣長楊文科則說，竹縣經由國立大學校長牽線聯繫黃仁勳，早就準備好土地，歡迎輝達到新竹設台灣總部。
桃園市府則在去年八月向輝達在台灣的窗口提土地規畫建議書，其中航空城優先產專區與青埔的亞矽創新研發中心最符合需求。新北市長侯友宜去年九月曾以視訊表達爭取輝達落腳新北的誠意與企圖心，經發局陸續提供新店、林口、淡水等土地資訊供輝達參考；民間則提供土城、中和、板橋用地做選項。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言