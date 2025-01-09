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輝達台灣總部 黃仁勳：5月電腦展宣布

聯合報／ 本報記者／連線報導

輝達（Nvidia）的海外總部落腳何處引發關注，輝達執行長黃仁勳表示，輝達在台灣員工很多，現有辦公室太小，因此必須解決這個問題，輝達正在尋覓合適地點，也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些事。今年COMPUTEX將於五月廿至廿三日舉辦。

針對輝達與聯發科在GB10超級晶片合作，黃仁勳於美西時間七日的記者會指出，輝達與聯發科在多項領域都有合作，晶片一開始就很完美、性能優異、低功耗表現相當出色。至於與其他台灣廠商的進一步合作，黃仁勳說，可能在COMPUTEX再宣布其他合作計畫。此外，他說會返台出席輝達十七日的尾牙，也不會錯過逛夜市的機會。

關於輝達台灣總部的選址，經濟部長郭智輝昨在立院經委會備詢，立委洪孟楷關切各縣市爭搶輝達，「搞得好像各縣市都在比武招親」，經濟部能否扮演積極角色？郭智輝說，曾向輝達表示經濟部可提供支援，但輝達表示已有一組人在台灣各地尋址，謝謝經濟部的關注。據經濟部了解，輝達設海外總部的條件，基本上需要三公頃土地，希望蓋三層樓就好，不要像一般ICT大樓一蓋十幾、廿層樓，以及希望建蔽率大一點。

至於日前傳出輝達青睞台北市第一殯儀館拆除後基地，北市府知情人士透露「不可能」。北市產發局目前積極盤點北市相關用地、資源提供輝達參考，南港、內科園區及七六八點五公頃新開發的北士科都適合進駐。新竹縣長楊文科則說，竹縣經由國立大學校長牽線聯繫黃仁勳，早就準備好土地，歡迎輝達到新竹設台灣總部。

桃園市府則在去年八月向輝達在台灣的窗口提土地規畫建議書，其中航空城優先產專區與青埔的亞矽創新研發中心最符合需求。新北市長侯友宜去年九月曾以視訊表達爭取輝達落腳新北的誠意與企圖心，經發局陸續提供新店、林口、淡水等土地資訊供輝達參考；民間則提供土城、中和、板橋用地做選項。

經濟部 輝達 黃仁勳

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