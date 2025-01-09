CES開展 智慧汽車成亮點

二○二五CES（美國消費電子展）於美西時間七日開展，今年最熱門的議題，除了AI（人工智慧）技術再進化，智慧汽車未來發展也廣受關注，不只Waymo受邀暢談自駕技術未來，中國大陸新創小鵬匯天也在現場發表「陸地航母」願景，而台灣大廠友達、鴻海旗下富智康更展出最新智慧座艙、車用電子解決方案。

今年CES展覽以AI為主軸，深入探討各式各樣AI延伸科技。CES展一早開場，就在拉斯維加斯會展中心舉辦論壇，各個論壇等待進場的參觀者大排長龍，展場上午十時一開門，湧入許多想一探CES新技術的人潮。

AI其中一項延伸發展是自駕車技術。在美國，Waymo一直走在自駕領域的最前緣，即便特斯拉、Uber都積極發展無人計程車新服務，但目前順利商業化、且自駕技術持續進步的領頭羊當屬Waymo，因此Waymo共同執行長Tekedra Mawakana成為八日科技晚宴的主題講者，暢談Waymo商業化的進程，以及最新自駕技術發展。

除了美國積極發展自駕技術之外，大陸新創業者小鵬匯天也在現場發表「陸地航母」願景。小鵬匯天創辦人兼副總裁王潭展示「陸地航母」，也就是一台汽車除了能搭載乘客，還能再放置一架大型飛行器，消費者把車子開到戶外，可自行駕駛飛行器來趟天空小旅行。王潭表示，陸地航母是第一階段目標，第二階段小鵬匯天還會開發更先進的空中交通工具，而終極第三目標是希望能夠打造會飛天的汽車，讓汽車直接飛向空中。

不同於國外廠商都在發表先進駕駛技術，台廠則是以智慧汽車生態鏈之姿，挺進CES會展。友達展示新一代智慧座艙，透過一塊透明顯示介面，整合儀表板、中控及副駕顯示功能，不僅提供清晰的外部視野，也能夠即時顯示車輛狀態、導航及路況資訊。

鴻海旗下富智康今年首度參展，領軍的副總經理郭文義說，不管是傳統油車、油電混合車或電動車，目前都走向汽車電子化時代，車用電子生態系蓬勃發展，讓富智康從手機市場邁向車用領域，目前富智康開發的車載資通訊控制單元（TCU）產品已接到訂單，未來將持續深耕相關市場。

除此之外，技嘉、所羅門、工研院等台廠、法人單位也在CES大秀自家的AI研發量能，各家攤位前面都有不少國際參觀人潮湧現，工研院技術更吸引日本軟銀、LG、歐姆龍等前來探詢合作可能。