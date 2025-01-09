川普「美國優先」政策 鴻海、廣達布局 開花結果

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

美國候任總統川普「美國優先」政策效應持續發酵，擁有美國製造的業者將展現第一波優勢，目前台灣AI伺服器代工廠在美布局，以鴻海（2317）與廣達相對較久，尤其鴻海美國產能最大，優先受惠川普政策。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海在美國營運已跨越超過11屆歷任總統，集團在美布局奠基在集團宗旨，「長期、穩定、發展、科技、國際」之下，深耕將近40年，設置將近50座廠區，僱用超過5,000名的美國員工，創造出每年256億美元營收。

鴻海持續投資美國，去年11月下旬代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告取得美國德州休士頓的土地及廠房，其中，土地是47.80萬平方英呎，廠房是20萬平方英呎，交易總金額為3,303.3萬美元（約新台幣10.76億元）。

劉揚偉指出，鴻海在德州增加土地和廠房，主要擴大AI伺服器產能，主要客戶包括輝達等重要客戶。

鴻海在美國AI伺服器另一個生產重鎮是威斯康辛州。劉揚偉之前說，過去三年多期間，鴻海在威州投資規模達10億美元，僱用的美國同仁至少成長42%，營收也呈現翻倍以上成長，2024年以來，鴻海更是威州拉辛郡最大的納稅者。

廣達執行副總楊麒令表示，廣達很早就進入美國設立生產基地，主要是「客戶在哪裡，就接近客戶生產」。目前廣達在加州與田納西州的廠房都還有土地，都可能會擴產，以乘勝追擊。

美國 鴻海

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