雙A利基產品 CES亮牌
「品牌雙A」華碩（2357）、宏碁在美國消費性電子展（CES 2025）上，除了重點端出Copilot+ PC外，也在利基型產品線發力。華碩持續擴大迷你電腦產品線，推出首款採用超微（AMD）處理器的AI迷你電腦；宏碁則端出兩款全新掌上型遊戲機。
華碩昨日推出新一代AI迷你電腦「ASUS NUC 15 Pro」系列，採用Intel Core Ultra 9處理器（系列2），鎖定商用市場，持續壯大其NUC產品線陣容。
華碩並端出首款採用超微處理器的AI迷你電腦「ASUS ExpertCenter PN54」，有別於NUC主打商用市場，採用超微處理器的迷你電腦則以消費性市場為目標。
宏碁則於今年CES擴大電競掌機產品線陣容，除了發表全新「Nitro Blaze 8」和「Nitro Blaze 11」掌上型遊戲機外，亦推出全新「Nitro」行動遊戲控制器，採可折疊設計，進一步提升行動遊戲體驗。
有別於華碩早早布局電競掌機市場，宏碁於2024年9月IFA大展才推出旗下首款AI電競掌機「Acer Nitro Blaze 7」。
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