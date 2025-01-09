華碩全球最輕AI PC出擊 「Zenbook A14」不到1公斤

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩衝刺AI PC版圖。路透
華碩衝刺AI PC版圖。路透

華碩（2357）衝刺AI PC版圖，持續擴大相關產品線，昨（8）日由共同執行長胡書賓領軍，於美國消費性電子展（CES 2025）發表一系列AI解決方案，端出全球最輕的Copilot+ PC「Zenbook A14」，採用高通最新Snapdragon X系列處理器，預計本季上市，誓言要當全球AI PC領導廠商。

華碩2025年開局火力全開，7日旗下電競品牌ROG才推出輝達（NVIDIA）RTX50系列相關顯卡及電競筆電，昨天凌晨再舉行《Always Incredible》線上發表會，重點推出AI PC產品，涵蓋一般消費性、商用筆電及桌機，以及新一代AI迷你電腦。

胡書賓開場指出，華碩正邁入一個令人振奮的新階段，全力推動AI技術的普及與應用。

華碩並推出Zenbook A14，重量低於1公斤，號稱全球最輕的Copilot+ PC，電池續航力超過32小時，新機搭載高通於CES上剛宣布的Snapdragon X系列處理器與高通Hexagon NPU，提供45 TOPS的運算效能。

高通Snapdragon X採用八核心高通Oryon CPU，目標600美元價格帶的Copilot+ PC市場，綜觀目前市場AI PC普遍價位在1,000美元以上，非常具性價比。華碩並未公布新機價格，該機預計本季上市。

華碩表示，透過高通新款處理器，使用者可盡情體驗各種順暢的Windows AI功能，包括即時字幕、小畫家中的Cocreator和Generative Fill、相片應用程式的Restyle Image與Image Creator及超高解析度，未來也將推出更多功能。

AI PC 2024年初問世以來，華碩已喊出要在該領域擔任領導廠商，其AI PC產品線涵蓋高通、英特爾及超微（AMD）三大陣營產品，去年下半年華碩押寶超微AI PC晶片，多款新品採用超微方案，帶動第3季出貨量取得不錯成績。

華碩共同執行長許先越曾指出，去年中公司大舉推出Copilot+ PC，取得全球逾25%市占率，第3季電競筆電與AI PC均顯著成長。

AI 華碩 電競筆電

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