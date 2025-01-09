邁威爾CPO躍進 協力廠華星光跟著紅

邁威爾釋出共同封裝光學元件（CPO）整合至客製化AI晶片的重磅消息，光通訊族群喜迎CPO商機，華星光（4979）為邁威爾主要協力廠，營運率先受惠，其他已布局CPO的台廠包括上詮、眾達-KY、光聖等，也將大啖商機。

華星光是邁威爾在光通訊領域重要夥伴，2024上半年即展開CPO外部光源研發。華星光日前在法說會上表示，待模組端開始採用，「華星光相關產品也已準備好了」。

華星光認為，目前主流通訊基礎設施採400G、800G可插拔式光學元件，預期進入3.2T或更高的傳輸速度，散熱與功耗上將遭遇挑戰，CPO將結合矽光子技術，整個產業可望在二至三年內進入量產。

華星光代工產品終端客戶2024年下半年已打入新的雲端服務供應商（CSP），2025年在CSP廠的滲透率還會再拉升，CSP客戶將從目前的一家增加至二到三家，大啖AI商機。

隨著客戶對AI需求超乎預期，華星光2024年10月也再發債籌資，以滿足AI與資料中心的強勁需求，資金將用於擴充設備與建新廠，相關投資效益將貢獻今年營收，既有廠房擴產產能將於2025年3月投產，新廠7月底也會加入行列。

眾達CPO布局如火如荼進行中，獨家供應大客戶博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝，並持續與博通合作開發CPO產品，2025年可望取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。