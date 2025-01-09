邁威爾CPO躍進 代工廠補 英業達、緯創等伺服器鏈迎新一波建置潮

美國消費性電子展（CES 2025）7日開幕，網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）釋出重磅訊息，宣布在客製化AI晶片架構有重大突破，正式整合共同封裝光學元件（CPO）技術，大幅提升AI伺服器效能，數據傳輸比線纜高100倍，有望顛覆AI產業生態。

邁威爾已與全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS簽署五年合作協議，供應亞馬遜AWS客製化AI晶片。隨著邁威爾AI客製化晶片整合CPO大躍進，將催動亞馬遜AWS的AI伺服器建置新一波高潮，英業達（2356）、廣達、緯穎等主要代工協力廠營運將大進補。

CPO讓資料傳輸更快，被譽為AI時代重要關鍵技術，台積電、日月光投控、英特爾、博通、邁威爾等都積極搶進。業界先前普遍盼望，2025年為CPO元年。

邁威爾為全球AI營收占比第二高的晶片廠，僅次於輝達，也是客製化AI晶片主要供應商，邁威爾在2025開年伊始即釋出其客製化AI晶片架構正式整合CPO技術，揭開2025年為CPO元年的序幕。在輝達執行長黃仁勳6日發表CES開幕演說引爆第一波高潮後，邁威爾接棒，成為CES熱議焦點。

邁威爾指出，最新客製化AI晶片架構將XPU晶片、高頻寬記憶體（HBM）等，與邁威爾的3D SiPho 引擎結合，藉由整合光學技術，XPU間的連接可實現比電纜高100倍的數據傳輸速度和距離AI。

邁威爾表示，整合CPO後，AI伺服器能力將大幅拓展，從單一機架內的數十個XPU，擴展成為橫跨多個機架的數百個XPU，這項創新架構讓CSP廠能開發更高頻寬密度的客製化XPU，並已開始協助客戶將CPO技術導入下一代客製化XPU。

邁威爾去年底才剛與亞馬遜AWS簽署五年合作協議，為亞馬遜AWS提供多種類型雲端AI晶片。業界看好，隨邁威爾完成CPO整合進AI客製化晶片，亞馬遜AWS身為邁威爾大客戶，將成首波導入的CSP廠，可望加速AI伺服器建置腳步。