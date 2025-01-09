輝達AI晶片 超越摩爾定律 主張現有三個人工智慧擴展定律

經濟日報／ 編譯簡國帆葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」。路透
輝達執行長黃仁勳表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」，並且主張現在有三個活躍發展中的AI擴展定律（scaling law）。他也說，他已準備好與美國總統當選人川普會面，並盡力提供協助。

科技媒體TechCrunch報導，黃仁勳7日在拉斯維加斯消費電子展（CES）發表主題演講時說：「我們系統的進展速度比摩爾定律還快。」

他聲稱，輝達目前AI晶片效能，比十年前生產的晶片高出1,000倍，遠快於摩爾定律設定的標準。摩爾定律是英特爾共同創辦人摩爾於1965年提出，預測電腦晶片上的電晶體數量每年約會倍增，相當於提高效能一倍。

黃仁勳表示，輝達AI晶片正以自己的步調加速，「我們能同時打造架構、晶片、系統、資料庫以及演算法」，「如果你辦到了，你的速度就能比摩爾定律還快，因為你能夠全面創新」。輝達表示，其最新款的資料中心超級晶片，在運作AI推論工作量時的速度，比上一代晶片快30倍。

他也主張，現在有三個活躍發展中的AI擴展定律：AI模型從大量數據學習型態的預訓練（pre-training）、微調AI模型回答的後期訓練（post-training）、以及在推論階段給予AI模型更多時間「思考」的測試階段運算。

此外，他接受彭博電視採訪時表示，「我很樂意和他（川普）會面並給予祝賀，盡我們所能讓這屆政府成功。」他還說，目前尚未獲邀前往川普的海湖莊園與他會面。川普已表示將實施關稅政策，可能影響輝達等高度依賴海外銷售和委外製造的企業。黃仁勳說，「我們將從我們的角度盡可能提供見解」，「我相信政府會做出正確決策」。

輝達股價7日收盤重挫6.2%，是四個月來最大單日跌幅，分析師認為，原因可能是部分投資人逢高調節部位，以及黃仁勳未在主題演講提到下一代晶片平台Rubin的進展，讓華爾街感到失望。不過，黃仁勳所透露的長期效益依然振奮人心，輝達股價8日早盤反彈上漲約1.2%。

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