川普發美國製造紅包 鴻海、廣達受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
阿聯酋200億美元資料中心大投資，最終訂單勢必流向台廠，鴻海美國製造量能最大。路透
阿聯酋200億美元資料中心大投資，最終訂單勢必流向台廠，鴻海美國製造量能最大。路透

美國準總統川普7日宣布，已引進中東阿聯酋至少200億美元（約新台幣6,580億元）資金，要在美國多處蓋資料中心，第一階段涵蓋德州、俄亥俄州等地。業界看好，將引爆龐大AI伺服器拉貨潮。

這是川普對全球AI產業第一個「美國製造」大紅包。業界評估，台廠掌握全球AI伺服器製造九成比重、且美商100%向台廠採購，阿聯酋200億美元資料中心大投資，最終訂單勢必流向台廠，鴻海（2317）美國製造量能最大，而且與此次阿聯酋投資地點有地緣優勢關係，將吃到最多訂單，成為大贏家，廣達也積極在美國布局，同步沾光。

川普引阿聯酋鉅資在美建資料中心 圖／經濟日報提供
川普引阿聯酋鉅資在美建資料中心 圖／經濟日報提供

川普7日於佛羅里達州的海湖莊園，舉行當選後第二場記者會時表示，他的好友阿聯酋億萬富豪、房地產開發公司「DAMAC」創辦人薩瓦尼（Hussain Sajwani）承諾，在其任內至少投資200億美元在美國多處興建資料中心。

川普並透露，阿聯酋資金在美投資計畫第一階段將在德州、亞利桑那州、俄克拉荷馬州、路易斯安那州、俄亥俄州、伊利諾伊州、密西根州和印第安那州進行。

川普強調：「這筆投資將支持在中西部、陽光帶大規模新建資料中心，並使美國保持在技術和AI上的領先優勢。」

川普在記者會上盛讚薩瓦尼是「中東乃至全球最受尊敬的商界領袖之一」，並稱自己勝選才促使其作出投資決策。薩瓦尼也表示，確實是共和黨人的勝選促使他致力於這項投資。他說：「當川普於去年11月勝選時，這對我和家人來說是個好消息，我們等了多年才將在美國巨額投資。」

外電報導指出，薩瓦尼一直通過在阿聯和其他中東地區的地產項目，與川普保持連繫，薩瓦尼自己證實，兩人的合作關係可以追溯到十幾年前，並且可能進一步加深。

鴻海美國主要生產基地包括德州、威斯康辛州與俄亥俄州，並在加州的聖荷西設立AI伺服器研發中心，從地緣關係來看，德州與俄亥俄州是阿聯酋資金第一階段AI資料中心建設主要受惠者。

川普 美國

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