輝達合作聯發科…還有續集

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導

輝達（NVIDIA）美西時間6日宣布與聯發科「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦。輝達執行長黃仁勳7日受訪時再爆料，聯發科（2454）將能銷售與輝達共同開發GB10晶片中的桌上型電腦中央處理器（CPU）晶片，並且賣關子表示，輝達對與聯發科的合作，還有未公開的計畫。

黃仁勳美西時間6日在美國消費性電子展（CES）發表演說。他在為時一個半小時的演講中，暢談AI新平台、機器人及自駕車等應用，而輝達與聯發科聯手打造的AI超級電腦晶片，在最後10分鐘壓軸驚喜登場。

黃仁勳美西時間6日在CES演說上，揭露一款小型AI超級電腦主機「Project DIGITS」，搭載最新GB10 Grace Blackwell超級晶片，其中包含Blackwell繪圖晶片（GPU）以及由輝達和聯發科共同打造的CPU，並強調這款超級晶片擁有同等級產品中最佳的省電效能、執行效能與連接能力。

黃仁勳說，透過Project DIGITS，開發者可運行高達2,000億個參數的大型語言模型，如果連接兩台Project DIGITS AI超級電腦，則可運行多達4,050億個參數的模型。

輝達預計今年5月推出Project DIGITS，售價為 3,000美元。

黃仁勳7日指出，輝達與聯發科共同設計的節能CPU，能夠更廣泛銷售，聯發科也將為其他客戶提供包含這項技術的產品，「現在，他們可以向我們提供這款CPU，也可以自己保留並提供給市場。因此，這是一個雙贏的好機會」。

他並進一步提到，輝達對其該款CPU有進一步的計畫，但同時賣關子表示之後才會公布，「你們知道的，我們顯然有計畫」。

市場預期，輝達與聯發科的技術實力都頗堅強，雙方合作範圍已從車用延伸到桌上型AI超級電腦，後續如果繼續跨足其他運算相關領域，也不會讓人感到意外。

近期量子電腦引發熱議，黃仁勳則認為，「非常有用的」量子電腦可能還要數十年才會問世，拖累量子運算類股8日盤中暴跌。

聯發科 輝達 黃仁勳

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