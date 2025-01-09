總部落腳何處 經長：輝達開了三條件
各界關切輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處，經濟部長郭智輝昨（8）日在立法院表示，就他了解，輝達有一組人在台灣找地，已經進行一年多，並提出選址三條件，包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點。
郭智輝強調，不論輝達落腳何處，經濟部會確保水電及人才無虞。
立法院經濟委員會昨日審查經濟部主管非營業特種基金等預算，郭智輝出席備詢，各地方政府爭相吸引輝達設台灣總部，成為立委質詢焦點。
國民黨立委洪孟楷質詢，除南台灣，北台灣如新北市也透過經發局和輝達保持聯繫，林口工一工業區、淡水土地皆為潛在地點，台北市也說有機會。郭智輝表示，不論輝達選那裡，經濟部都會滿足條件。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言