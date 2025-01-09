總部落腳何處 經長：輝達開了三條件

各界關切輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處，經濟部長郭智輝昨（8）日在立法院表示，就他了解，輝達有一組人在台灣找地，已經進行一年多，並提出選址三條件，包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點。

郭智輝強調，不論輝達落腳何處，經濟部會確保水電及人才無虞。

立法院經濟委員會昨日審查經濟部主管非營業特種基金等預算，郭智輝出席備詢，各地方政府爭相吸引輝達設台灣總部，成為立委質詢焦點。

國民黨立委洪孟楷質詢，除南台灣，北台灣如新北市也透過經發局和輝達保持聯繫，林口工一工業區、淡水土地皆為潛在地點，台北市也說有機會。郭智輝表示，不論輝達選那裡，經濟部都會滿足條件。