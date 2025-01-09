總部落腳何處 經長：輝達開了三條件

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

各界關切輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處，經濟部長郭智輝昨（8）日在立法院表示，就他了解，輝達有一組人在台灣找地，已經進行一年多，並提出選址三條件，包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點。

郭智輝強調，不論輝達落腳何處，經濟部會確保水電及人才無虞。

立法院經濟委員會昨日審查經濟部主管非營業特種基金等預算，郭智輝出席備詢，各地方政府爭相吸引輝達設台灣總部，成為立委質詢焦點。

國民黨立委洪孟楷質詢，除南台灣，北台灣如新北市也透過經發局和輝達保持聯繫，林口工一工業區、淡水土地皆為潛在地點，台北市也說有機會。郭智輝表示，不論輝達選那裡，經濟部都會滿足條件。

立法院 經濟部 輝達

延伸閱讀

投資卻讓股價狂跌 郭智輝回嗆：中鋼退出看股價能否上漲

中鋼被迫成立台智電？郭智輝：我答應中鋼隨時可退

中鋼工會反對投資台智電 藍綠都批！經長：若無法說服工會可隨時退股

經部鬧「次長」荒 誰來接棒？經長郭智輝：接替人選已有準備

相關新聞

川普發美國製造紅包 鴻海、廣達受惠

美國準總統川普7日宣布，已引進中東阿聯酋至少200億美元（約新台幣6,580億元）資金，要在美國多處蓋資料中心，第一階段...

輝達AI晶片 超越摩爾定律 主張現有三個人工智慧擴展定律

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」，並且...

電腦展談計畫引發外界猜想 黃仁勳：正在找台灣總部

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國消費性電子展（CES 2025）記者會上，證實將於CES後來台。談及台...

CES開展 智慧汽車成亮點

二○二五CES（美國消費電子展）於美西時間七日開展，今年最熱門的議題，除了AI（人工智慧）技術再進化，智慧汽車未來發展也廣受...

鴻海董座談製造業前景 劉揚偉：全球加速區域製造

鴻海董事長劉揚偉昨（8）日表示，今年全球仍面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化等衝擊，企業必須接受全球區域化布局的挑...

邁威爾CPO躍進 代工廠補 英業達、緯創等伺服器鏈迎新一波建置潮

美國消費性電子展（CES 2025）7日開幕，網通暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）釋出重磅訊息，宣布在客製化AI晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。