輝達總部落腳處 專家：南港調車場最優

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處引發關注，熟悉商用不動產的市場人士分析，對國際大廠而言，當然以台北市為首選，但備受關注的一殯舊址面積太小，反而距離輝達台北研發中心五分鐘車程的「南港調車場」為最優。

至於新北市、桃園市、新竹縣市及高雄市等地或有更為適合的地方，除了台中市在中科園區已選好5公頃土地，積極邀請輝達進駐以外外，目前浮出檯面的位址不多。

專家指出，若輝達總部設北部，電力供應將是一大挑戰。

中科 輝達

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