電腦展談計畫引發外界猜想 黃仁勳：正在找台灣總部

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國消費性電子展（CES 2025）記者會上，證實將於CES後來台。談及台灣總部相關計畫，他表示，正在尋找合適地點，並透露也許會在台北國際電腦展（COMPUTEX）上宣布一些計畫，引發外界聯想。

外傳輝達台灣總部有意落腳已拆除的北市一殯現址，黃仁勳表示，還沒深入了解，還問台灣媒體「這是好主意嗎？」

輝達台灣總部落腳何處掀話題 圖／經濟日報提供

他提到，台灣員工很多，現有辦公室不敷使用，需要更大空間，未來與台廠的合作也會更方便。他並開玩笑地說，「有好地方要先跟我說，不要告訴別人。」

輝達持續投資台灣，目前該公司分別於台北與新竹各有據點，總共約有上千人，也已租下南港新辦公大樓多個樓層。據了解，不少地方政府都動起來，正積極爭取輝達台灣總部落腳，希望迎來這國際級公司在地發展，但還必須要有足夠大的土地面積，並滿足其需求。

黃仁勳釋出設台灣總部的訊息，新竹縣隨即拋出橄欖枝。新竹縣長楊文科隔海對黃仁勳喊話：「新竹縣是首選之地」，為歡迎輝達海外總部落腳新竹縣，縣府已經「準備好了！」

楊文科說，新竹縣政府早就於去年6月間與輝達接洽，是經由台大校長陳文章牽線聯繫上黃仁勳。他說，新竹縣更早就準備好土地，隨時歡迎黃仁勳回台視察未來輝達台灣新竹總部預定地。

黃仁勳並透露，會回台與員工一起歡慶農曆年，他對此非常期待，「這是每年例行的傳統」，也透露屆時若有機會，還會再去逛夜市。

由於輝達台灣分公司將於元月17日舉辦尾牙，而台北國際電腦展則於5月20日至23日舉辦，外界推算，等於黃仁勳光是今年上半年，可望至少兩度造訪台灣，市場也期待他可再為AI供應鏈催動新一波高潮。