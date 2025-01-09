和碩董座看機器人產業：未來會很熱鬧
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於CES 2025上點名機器人供應鏈，和碩入列機器人解決方案及服務供應商。和碩董事長童子賢昨（8）日表示，AI應用擴展到機器人，將有助提高社會生產力，台灣一直是全球科技好夥伴，在機器人領域也不例外，相信產業未來會很熱鬧。
童子賢昨日以台灣玉山科技協會理事長身分出席「如何建構適合台灣的AI管制與法律環境」論壇，會後接受媒體提問，針對輝達在CES發表自駕車和機器人新技術，演講背板上的合作廠商名單出現和碩，他幽默回應，自己跟內部同仁開玩笑說，「圖案放在上面，必屬同黨！」
童子賢表示，目前黃仁勳登高一呼，大家一起努力向前，AI如果真的成功，對現代文明、現代社會生產力有很大的幫助。而把AI應用擴展到智慧機器人，其實有助於提高生產力。
童子賢指出，台灣一直是包含矽谷在內的全球科技界和產業界好夥伴，很多矽谷公司的構想如果沒有透過台灣合作夥伴，無法轉化成產品，在機器人領域也不例外。
他提到，現在的機器人不可同日而語，成熟度相當高，機器人被視為繼電動車、5G通訊、人工智慧、精密半導體後的下一個趨勢。
而機器人需要整合溫度感應器、光學感應器、壓力感應器、近距離感應器、紅外線感應器等零件，技術需求比無人機更高，相信產業未來會很熱鬧。
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