鴻海董座談製造業前景 劉揚偉：全球加速區域製造

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。聯合報系資料照

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（8）日表示，今年全球仍面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化等衝擊，企業必須接受全球區域化布局的挑戰，他強調，政經局勢大方向已經演變為區域製造，美中緊張關係將加速此一進程。

劉揚偉說，從資通訊（ICT）產業與汽車產業的角度來看，區域製造的大趨勢不會改變。每個國家和地區都想發展自己的經濟動能，除非發生衝突，這是經濟發展的自然現象。

劉揚偉談話重點 圖／經濟日報提供
劉揚偉談話重點 圖／經濟日報提供

天下昨天舉行經濟論壇，劉揚偉以預錄影的方式，分享他對台灣製造業「布局未來、競爭全球」的看法。劉揚偉說，例如鴻海在1980年代進入美國市場、1988在中國大陸設立據點、1999年在捷克、2004年在墨西哥、2006年在印度等持續全球布局，集團已落實本土化、本地化和年輕化。

他指出，未來全球化布局，企業必須跨足歐美市場，同時面臨資金、人才、技術、管理、法規與經營環境等不同挑戰。

他表示，台灣企業應更關注長期科技發展，不能侷限短期的產品製造，追求短期營收的經營方式；以往低毛利模式，很難讓員工在更高生活水準下，維持同樣生活品質，甚至可能危及企業永續發展。

針對台灣軟硬體產業發展不平衡，劉揚偉指出，全球半導體產值規模約6,270億美元，在2024年台灣占比約27%；然而全球軟體產業規模接近2兆美元，台灣占比不到1%。他認為，從全球趨勢、產業升級、帶動新創來看，台灣需要軟體產業，軟體產業是經濟成長的驅動力，軟體可提升產業附加價值，軟體可帶動新創發展，創造就業機會。

劉揚偉說，台灣應該建立軟體平台及生態系，從解決問題出發，開發具有吸引力的原生應用程式；結合台灣既有硬體優勢，推動「軟體為主，硬體為輔」的發展策略；鼓勵創業，支持軟體新創，企業可設立創新基金，支持軟體產業研發和創新；注重人才培養，廣泛吸引國際人才。

在人才培育方面，劉揚偉指出，鴻海成立滿50年，正在從「製造服務公司」轉為「科技平台服務公司」。鴻海要邁向下一個50年，成為百年企業，人才培育是重要關鍵，因為人才就是競爭力。

劉揚偉表示，鴻海首先分析人才結構，接著建立階層化培育系統，梳理集團人才培養，以70、20、10的法則，針對高階整體人才，培養領導、經營和管理能力，讓鴻海接班團隊可成為永續發展的基礎。

劉揚偉 軟體 鴻海

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