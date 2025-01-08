影／穎崴尾牙董座期許2025再拚新高 去年獎金8個月、今年調薪3%至逾5%

穎崴（6515）8日舉辦尾牙，董事長王嘉煌期許2025年再拚新高，他並提到，2024年公司營收成長來自員工努力，2024年員工平均年薪約14個月，加上每季發放獎金累計約8個月，去年員工平均年薪可到22個月，穎崴今年員工平均調薪幅度可較去年約3%至5%要多。

由於今年人工智慧（AI）客戶對測試介面拉貨持續成長，他認為，今年下半年動態老化測試（Functional Burn-in）出貨可明顯放量，高階探針卡和高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）需求可期，今年探針卡和測試座業績可優於去年。長期而言，王嘉煌並期許，到2027年穎崴年營收要突破百億元的目標。