台灣大 強打影音多享組

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

看準全台付費訂閱OTT服務，每人「不只一個」，潛力無窮，台灣大（3045）昨（8）日宣布，推出全新國際串流平台訂閱服務「影音多享組」，是全台首家同時提供Netflix、Disney+、Max、MyVideo與KKBOX五大影音平台的電信業者，月付699元，一次看五大影音串流平台，一年可省下高達6,840元。

台灣大引用文策會「2023年台灣文化內容消費趨勢調查報告」顯示，台灣民眾使用OTT與社群網路平台觀影的比例已超越傳統電視，且每人平均「付費訂閱」1.57個OTT平台，每人平均使用2.95個OTT平台，反映出市場潛力巨大。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，OTT市場蓬勃發展，消費者對多元且便利的影音服務需求增加。

台灣大將OTT服務與自家網路、設備及其他數位服務整合，打造「OP響樂生活」一站式娛樂解決方案，同時推出「影音多享組」等多元訂閱方案，讓消費者輕鬆享受國際大片、台劇與原創影集，帶來豐富便利的體驗。

OTT 台灣大 消費

延伸閱讀

台灣大超前目標 綠電使用比例今年將達17%

台灣大揪伴 拓印尼版圖

全民AI成熱潮 台灣大推出免費AI課程

環境部將定減碳目標 台灣大用大數據節能

相關新聞

川普發美國製造紅包 鴻海、廣達受惠

美國準總統川普7日宣布，已引進中東阿聯酋至少200億美元（約新台幣6,580億元）資金，要在美國多處蓋資料中心，第一階段...

輝達AI晶片 超越摩爾定律 主張現有三個人工智慧擴展定律

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」，並且...

電腦展談計畫引發外界猜想 黃仁勳：正在找台灣總部

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國消費性電子展（CES 2025）記者會上，證實將於CES後來台。談及台...

CES開展 智慧汽車成亮點

二○二五CES（美國消費電子展）於美西時間七日開展，今年最熱門的議題，除了AI（人工智慧）技術再進化，智慧汽車未來發展也廣受...

鴻海董座談製造業前景 劉揚偉：全球加速區域製造

鴻海董事長劉揚偉昨（8）日表示，今年全球仍面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化等衝擊，企業必須接受全球區域化布局的挑...

和碩董座看機器人產業：未來會很熱鬧

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於CES 2025上點名機器人供應鏈，和碩入列機器人解決方案及服務供應商。和碩董事長童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。