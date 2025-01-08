台灣大 強打影音多享組

看準全台付費訂閱OTT服務，每人「不只一個」，潛力無窮，台灣大（3045）昨（8）日宣布，推出全新國際串流平台訂閱服務「影音多享組」，是全台首家同時提供Netflix、Disney+、Max、MyVideo與KKBOX五大影音平台的電信業者，月付699元，一次看五大影音串流平台，一年可省下高達6,840元。

台灣大引用文策會「2023年台灣文化內容消費趨勢調查報告」顯示，台灣民眾使用OTT與社群網路平台觀影的比例已超越傳統電視，且每人平均「付費訂閱」1.57個OTT平台，每人平均使用2.95個OTT平台，反映出市場潛力巨大。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，OTT市場蓬勃發展，消費者對多元且便利的影音服務需求增加。

台灣大將OTT服務與自家網路、設備及其他數位服務整合，打造「OP響樂生活」一站式娛樂解決方案，同時推出「影音多享組」等多元訂閱方案，讓消費者輕鬆享受國際大片、台劇與原創影集，帶來豐富便利的體驗。