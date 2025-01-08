電信業攜國際OTT 大搶客
國際OTT TV成吸睛高手，電信三雄搶著擴大合作，全球最大的Netflix除與中華電信（2412）強化合作，近期也與台灣大、遠傳有不同面向合作，業界分析，台灣電信業者搶攻OTT TV市場已進入戰國時代。
電信三雄深耕OTT TV，在2024年繳出亮眼佳績，中華電信Hami Video收視年增1.73倍；台灣大MyVideo付費用戶數年增三成，人均觀看時數年增21%。遠傳friDay影音付費會員觀看時長年增14%、免費會員觀看人數年增18%。
電信三雄持續擴大與國際OTT TV合作，就是看中國際OTT TV最吸睛。中華電信日前宣布擴大與Netflix合作，從MOD平台上架合作，擴大至行動、寬頻、雙影音（Netflix、Hami Video）優惠方案，除互相拉抬影音用戶數，更可望帶動中華電信行動、光纖寬頻業務成長。
遠傳從電信帳單及代收切入，遠傳心生活App自2021年起提供Netflix帳單代收服務，並可享優惠訂閱，日前更擴大合作，提供更多元的Netflix優惠合作，申辦遠傳心5G月租599元起方案，手機舊換新加碼最高折5,000元，遠傳friDay影音或Netflix費用遠傳買單，每月只要100元。
台灣大推出全台首創「影音多享組」，Netflix、Disney+、Max、MyVideo與KKBOX五大影音平台一站訂閱。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言