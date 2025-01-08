電信業攜國際OTT 大搶客

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

國際OTT TV成吸睛高手，電信三雄搶著擴大合作，全球最大的Netflix除與中華電信（2412）強化合作，近期也與台灣大、遠傳有不同面向合作，業界分析，台灣電信業者搶攻OTT TV市場已進入戰國時代。

電信三雄深耕OTT TV，在2024年繳出亮眼佳績，中華電信Hami Video收視年增1.73倍；台灣大MyVideo付費用戶數年增三成，人均觀看時數年增21%。遠傳friDay影音付費會員觀看時長年增14%、免費會員觀看人數年增18%。

電信三雄持續擴大與國際OTT TV合作，就是看中國際OTT TV最吸睛。中華電信日前宣布擴大與Netflix合作，從MOD平台上架合作，擴大至行動、寬頻、雙影音（Netflix、Hami Video）優惠方案，除互相拉抬影音用戶數，更可望帶動中華電信行動、光纖寬頻業務成長。

遠傳從電信帳單及代收切入，遠傳心生活App自2021年起提供Netflix帳單代收服務，並可享優惠訂閱，日前更擴大合作，提供更多元的Netflix優惠合作，申辦遠傳心5G月租599元起方案，手機舊換新加碼最高折5,000元，遠傳friDay影音或Netflix費用遠傳買單，每月只要100元。

台灣大推出全台首創「影音多享組」，Netflix、Disney+、Max、MyVideo與KKBOX五大影音平台一站訂閱。

Netflix 中華電信 遠傳

延伸閱讀

朴圭瑛手滑爆雷？幕後照疑洩李陣郁《魷魚3》關鍵轉變　網憂恐違約挨罰

蔣萬安有備援了！警監視器中華電信得標 台智光4度申訴

中華電送愛 落實數位平權

遠傳強化創新數位服務

相關新聞

川普發美國製造紅包 鴻海、廣達受惠

美國準總統川普7日宣布，已引進中東阿聯酋至少200億美元（約新台幣6,580億元）資金，要在美國多處蓋資料中心，第一階段...

輝達AI晶片 超越摩爾定律 主張現有三個人工智慧擴展定律

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳7日表示，輝達AI晶片效能的進步速度，已超越過去數十年來驅動運算進展的「摩爾定律」，並且...

電腦展談計畫引發外界猜想 黃仁勳：正在找台灣總部

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳美西時間7日在美國消費性電子展（CES 2025）記者會上，證實將於CES後來台。談及台...

CES開展 智慧汽車成亮點

二○二五CES（美國消費電子展）於美西時間七日開展，今年最熱門的議題，除了AI（人工智慧）技術再進化，智慧汽車未來發展也廣受...

鴻海董座談製造業前景 劉揚偉：全球加速區域製造

鴻海董事長劉揚偉昨（8）日表示，今年全球仍面臨區域政治、經濟景氣、產業環境劇烈變化等衝擊，企業必須接受全球區域化布局的挑...

和碩董座看機器人產業：未來會很熱鬧

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於CES 2025上點名機器人供應鏈，和碩入列機器人解決方案及服務供應商。和碩董事長童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。