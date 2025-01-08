電信業攜國際OTT 大搶客

國際OTT TV成吸睛高手，電信三雄搶著擴大合作，全球最大的Netflix除與中華電信（2412）強化合作，近期也與台灣大、遠傳有不同面向合作，業界分析，台灣電信業者搶攻OTT TV市場已進入戰國時代。

電信三雄深耕OTT TV，在2024年繳出亮眼佳績，中華電信Hami Video收視年增1.73倍；台灣大MyVideo付費用戶數年增三成，人均觀看時數年增21%。遠傳friDay影音付費會員觀看時長年增14%、免費會員觀看人數年增18%。

電信三雄持續擴大與國際OTT TV合作，就是看中國際OTT TV最吸睛。中華電信日前宣布擴大與Netflix合作，從MOD平台上架合作，擴大至行動、寬頻、雙影音（Netflix、Hami Video）優惠方案，除互相拉抬影音用戶數，更可望帶動中華電信行動、光纖寬頻業務成長。

遠傳從電信帳單及代收切入，遠傳心生活App自2021年起提供Netflix帳單代收服務，並可享優惠訂閱，日前更擴大合作，提供更多元的Netflix優惠合作，申辦遠傳心5G月租599元起方案，手機舊換新加碼最高折5,000元，遠傳friDay影音或Netflix費用遠傳買單，每月只要100元。

台灣大推出全台首創「影音多享組」，Netflix、Disney+、Max、MyVideo與KKBOX五大影音平台一站訂閱。