輝達來台選總部 一殯出局？業內傳「這裡最可能」

輝達（NVIDIA）來台總部選址引發市場熱議，熟悉商用不動產的市場人士分析，近期一殯話題最熱，但可能性低，關鍵在於土地面積太小，輝達要3公頃（約9,000坪），一殯僅約兩公頃（約6,000坪）。反而是距離輝達台北研發中心僅五分鐘車程的「南港調車場」，是最適合也是最可能性的選項，其次才是新北市、桃園市、新竹縣市及高雄市等。

那輝達台灣總部落腳哪裡的可能性最大？市場人士指出，一般來說，外商來台設立總部，幾乎都是偏好台北市，包括Google、Meta、Amazon等全部都是設立於首都，而輝達先前已經承租南港「潤泰玉成大樓」作為研發中心，合理推測，台北市絕對會是首選之一，其中「台鐵南港調車場」的可能性最大。

市場人士指出，科技業選址總部，傾向選擇有產業群聚效應、交通便捷的地方，以台北市來說，目前僅剩南港、北士科有空間，儘管北士科空間看起來足夠，但交通不夠便利，不像南港有三鐵共構，更沒有像南港擁有強烈的產業園區廊帶特性。

市場人士指出，若以台北市來看，「南港調車場案」成了最大的可能，但問題還是空間不足，該案占地面積約1.64萬坪，還包含了住宅、商場等規劃，辦公大樓的占地面積可能不太符合輝達要的空間需求，所以選擇此區就要折衷，等於「有交通便利、產業廊帶特性」，但空間必須有所取捨。

再來，台北市還有一大隱憂，就是電力問題，先前行政院發言人陳世凱公開表示，北部確實電力不足，因為北北基桃整個北部的電力開發相對困難。

事實上，先前輝達承租「潤泰玉成大樓」的確碰上電力問題，據悉，潤泰建設花了很多心力、時間，升級辦公大樓的設備，最終協調了電力問題，順利讓輝達進駐。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，對於國際型的業者來說，土地、用電、地利性以及能不能順利找到好的人才都是關鍵，另外，外商也很重視與地方政府的溝通，像是土地變更，必須要地方政府協助，中央點頭，若選擇了難度高的縣市，相對就會有「摩擦成本」。

有趣的是，先前台積電在苗栗買地設廠喊卡，似乎就是與地方政府溝通出狀況。在地業者透露，當初台積電沒談成，其實是因為台積電希望用地、營運等是歸科技部管理，但主管機關是苗栗縣政府，結果太難協調，最後沒成定局。另外，許多優秀人才不願意下鄉，也是一個原因。

徐佳馨認為，現在看來台北南港調車場確實可能性較大，除了台北市外，輝達要選總部，新北市林口工一工業區、土城遠東通訊園區、桃園航空城也都會是可能性之一，南台灣的話，則以高雄的可能性最大，主要是高雄相較之下，有一個最大好處，就是缺水缺電問題較小。