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穎崴董座王嘉煌發豪語 2027年前營收衝百億

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
穎崴董事長王嘉煌今日主持公司年終尾牙宣示， 公司將在2027年前營收衝百億元。記者簡永祥／攝影
穎崴董事長王嘉煌今日主持公司年終尾牙宣示， 公司將在2027年前營收衝百億元。記者簡永祥／攝影

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴科技（6515）（以下簡稱穎崴）今日在近各各區域陸續舉辦尾牙，董事長王嘉煌今（8）日參加新竹分公司尾牙受訪時表示，受惠客戶在AI人工智慧、高效能運算（HPC）晶片需求強勁，以及公司在新技術、各測試元件市占持續創高，將挑戰3年內營收挑戰站上百億元，獲利同時締造新猷。

王嘉煌表示2024年是穎崴豐收的一年，整體業績創歷年新高，新產品線也更臻成熟，在高雄探針廠，探針自製月產能300萬支針達陣，隨著營業額創高、出貨量更不斷放大；在垂直探針卡部分，MEMS獲得多家客戶驗證，之後會陸續有進展。展望2025年，穎崴在高階測試的技術、產能都會持續提升，相信2025年會有很不錯的成績。

穎崴受惠業績持續成長，員工數持續增加、總人數來到1001人，今年尾牙席開桌數也創新高，達120桌；穎崴也發出豐厚獎金，感謝同仁們一年來辛苦的付出與努力。公司預估今年員工數將再增至1100人。

王嘉煌透露，穎崴目前訂單能見度已到今年3月，這是穎崴成立以來少見強勁訂單需求，這些訂單除了既有AI客戶外，也新增來自北美新客戶，這些客戶大多是AI解決方案，且因應客戶對晶片測試要求更為嚴格，相關AI晶片量產前的功能性老化測試扮演更重要角色，穎崴應客戶要求必須在今年3月前完成相關功能性老化測試介面產品到位，預料將為今年開啟更好的開端。

穎崴2024年改寫全年營收歷史新高紀錄，更一舉突破年營收55億元整數大關，達到57.98億元，年增加57.5%，係因AI與HPC應用強勁需求，帶動高階同軸測試座（Coaxial Socket）出貨暢旺，以及垂直探針卡（VPC）持續拉貨；加上高雄二廠探針自製率穩步上升，於AI手機等應用旺季期間順利出貨放量；此外，在MEMS的新市場開發亦有所斬獲。穎崴測試介面產品線完整，並打造Socket-All-in-house，超前布局高頻高速、大封裝、大功耗、先進封裝等商機，回顧今年AI、HPC出貨占比達52%，凸顯穎崴長期的客戶關係，在產品開發前期就共同投入合作，對AI趨勢的掌握成效斐然。

展望2025年，王嘉煌表示，目前穎崴產品線更臻完備，除既有高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、老化測試座（Burn-in Socket），新產品如在多國申請專利的HyperSocket，以及搭配HEATCon Titan的超高功率水冷（Liquid cooling）散熱解決方案，以及已完成客戶驗證的MEMS垂直探針卡（Vertical Probe Card）等新產品線更加成熟。

他有信心今年營收在既有客戶和新客戶及新技術和新產品加持下，仍可締造新猷。

王嘉煌也宣布，受惠去年營收和獲利創高，穎崴去年員工總共領到22個月年薪，其中年終獎金高達8個月。去年穎崴員工調薪約4%，今年將優於去年，約可達4%到5%。

AI 穎崴

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