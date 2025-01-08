中保科走向世界舞台！林建涵率六大團隊聚焦CES引領AI創新
2025國際消費電子展（CES）是全球最大的消費電子展，為了掌握全球AI產業趨勢並與中保科技集團（9917）相關服務整合，擴展業務項目，由董事長林建涵率隊，帶領科研本部、營業服務本部、智慧城市本部、立偉電子、保華資安、防災共六大團隊近十三人深入CES展考察，中保科副董事長林明昇也首度同行加入參觀討論，所有主管第一時間掌握AI全球科技產業發展潮流。
林建涵表示，最快今年三月由中保科打造的虛擬警衛也將於智慧城市展亮相，屆時也將是台灣首款智慧科技保全的AI虛擬警衛。
AI狂潮席捲CES，要讓中保科技集團與國際科技大廠發展脈動接軌，這也是中保科每年最重要的主管創新會議，由林建涵帶領同仁第一線觀察產業需求，並快速適應市場變化，不斷提升中保科創新能力與競爭力，讓團隊能夠親身體驗國際科技趨勢，現場場景討論應用可行性，快速掌握並吸收AI前沿知識，以助於未來的AI業務發展及策略規劃，中保科更不排除與更多國際大廠合作。
林建涵表示，管理的答案永遠在現場，走到CES第一線現場就發現可以看到很多跟中保科有非常高連接度的議題，也從中學習到更創新的技術，並帶回去給台灣民眾參考，也讓中保科在明後年有更大的進步空間；中保科長期致力於透過科技提升城市效率安全，帶給民眾美好的生活，近年來積極發展AI智慧城市，並聚焦智慧停車、智慧照護、智慧樓管社區物聯網技術的應用。
也是從CES上嗅得商機， 今年AI為應用主軸，中保科也已經提早研發新款AI虛擬警衛應用，這也將是台灣首款AI虛擬警衛服務，林建涵表示，這款虛擬警衛將提供四大特色，包括「監控與即時反應」、「智慧服務與便捷功能」、「多樣化的通報系統」、「AI智慧管理平台」。此舉將有效協助商辦大樓提升效率，並降低人力使用成本，預計最快將在今年三月智慧城市展曝光，推出相關應用。
林建涵說，透過CES展覽，看到很多跟中保科有非常高連接度的議題，也從中學習到很多，可以帶回去給台灣民眾參考AI最新技術，也讓中保科在明後年有更大的進步空間。台灣帶了差不多十幾位同仁，來參觀這一次的CES展覽，希望可以藉此帶動不同單位，透過這些AI新科技，可以一起學習並討論，更讓各單位可以運用這些AI技術，知道未來的產品方向與趨勢發展。
「透過觀察今年CES展覽我們看到許多AI應用，尤其應用於健康照護上占非常大的一塊，這跟中保科目前發展的趨勢不謀而合，對獨居老人照護這一塊上面很有幫助，亦透過AI學習到許多可以運用的方式，未來在建康照護上會提供更精準的照護服務，協助銀髮族從用藥習慣、血壓狀況以及活動力進行整合，提供更好用的平台應用」。
另外，本來以前只是IoT物聯網服務，現在也把AI技術全部都放進去，中保科認為其實在美國跟全世界，現在都在朝這個方向邁進，中保科未來也會利用AI來提升使用者的生活品質，然後加上透過AI去辨識，還有安全性的健康照護，將會是一個非常重要的未來新趨勢。
此外，中保科旗下中保好生活團隊再度以G.Talk智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）成為台灣新創國家隊成員之一，共同參加2025 CES展出，中保科技也成為台灣科技保全業首度登上CES舞台，林建涵說，展出首日中保科 G.Talk 關注度相當高，超過三十組以上的國外客戶，甚至已經有兩家廠商，希望能夠合作，接受包裝品牌在美國面上市銷售。
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