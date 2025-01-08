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黃仁勳傳中文版20日上市 揭不為人知7大特質

中央社／ 台北8日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。(路透)

AI晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳近期可望回台灣參加尾牙，台灣出版社趁熱推出由美國專欄作家史帝芬．維特執筆的「黃仁勳傳」中文版，書中更透露「不為人知黃仁勳」7大特質，將於20日在台上市。

根據發行「黃仁勳傳」的天下文化出版社所發布新書資訊，本書作者史帝芬．維特（Stephen Witt）獲得前所未有的機會貼身採訪黃仁勳，以及輝達的共同創辦人、高階主管、投資人、現任與前任員工、黃仁勳友人與競爭對手。詳實記錄這間公司崛起的經過，並描繪黃仁勳的專注、執著、強大的感召力，以及強悍的領導風格。

維特在書中寫道，「黃仁勳本人很有魅力，幽默風趣，善於自我調侃，經常自相矛盾，總是擺出一張似笑非笑的撲克臉」。

維特2023年與黃仁勳約在丹尼餐廳（Denny's）一起吃早餐，在那次訪談中，黃仁勳一共點了7道餐點，包括以「大鳥」為名的火雞肉總匯三明治與炸牛排，「他一邊點餐，一面跟服務生閒聊說：『妳知道嗎？我曾在這裡當洗碗工』，他又告訴她：『我很拚！超拚的，不久就升級成為服務生』。」

維特也特別談到黃仁勳的思考方式不像商人，反倒像工程師，「他會把複雜的概念分解成簡單原理，然後充分利用這些原理」。黃仁勳還跟維特說，數位運算的基礎架構自IBM在1960年代初期推出以來就一直沒什麼改變，但相信隨著AI的發展，人們必須重新思考數位運算的概念。

黃仁勳進一步向維特解釋，「深度學習不是一種演算法，而是一種開發軟體的新方法，這種新軟體具有難以置信的能力，可以像人類一樣說話，能撰寫大學入學申請論文、解決數學難題、提供專業的醫療診斷，甚至可以共同主持Podcast節目。它會隨著運算能力的增強而擴大規模，發展似乎永不停滯。」

不過許多科技專家擔心AI將對人類生存構成直接威脅，黃仁勳對這種悲觀態度不以為然。維特說，對黃仁勳而言，AI純然是一股進步的力量，黃仁勳宣稱AI正在發動一場新的工業革命，「在這個議題上，他不容許不同的意見」。

書中透露「不為人知黃仁勳」7大特質，包括勤奮好學、積極進取、果敢自信、洞察先機、高壓嚴厲、待人真誠、謙虛自省。其中黃仁勳總是以工程師的眼光，根據第一原則做決策，在眾人還沒看見趨勢之前，就讓輝達站穩腳步；會放膽押注新科技，甚至一擲千金豪賭，儘管不是每一次都贏，但他贏的時候，總是大贏。

另外，書中也談到黃仁勳會暴怒高聲痛斥犯錯的人、還要其他員工旁觀，目的就是為了讓所有人都能「學到一課」；但他卻也從不擺出高高在上的架子，總是深入基層了解員工，並在他們需要幫助時伸出援手；面對錯誤，黃仁勳懂得快刀斬亂麻，第一時間解決問題，並且毫不諱言承認自己的失敗。

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