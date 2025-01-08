輝達機器人供應鏈達明 看好今年業績至少兩成增長
廣達（2382）集團旗下達明（4585）近期再度被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名入列機器人供應鏈大軍，展望後市，達明執行長陳尚昊8日坦言，受中國大陸廠商強力價格戰競爭，其實協作機器人產業目前狀況不好，但達明靠著AI、視覺應用等技術，在美洲、東南亞及大陸市場相信都有不錯成長機會，整體來看，今年達明目標業績至少有兩成以上增長。
依研調機構預估，2022年協作型機器人產值為7.6億美元，每年年複合成長率（CAGR）約有二、三成增長空間，增長幅度大於傳統工業型機器人。
陳尚昊坦言，其實協作機器人整體產業目前狀況不太好，現階段科技業看來只有AI伺服器領域表現一枝獨秀，但不可能一直不好，達明對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值，至少有兩成以上增長。
目前陸商積極出海，挾著低價優勢搶占國際市場，連協作機器人產業也遭殃，讓全球協作機器人龍頭UR展望保守，尤其在大陸市場面臨陸商強力競爭。
陳尚昊分析，對達明影響還好，但在大陸市場一定會碰到陸商價格競爭，因此公司在當地做法不可能只拚手臂價格，達明策略是加了很多AI技術，像視覺應用等去與陸商競爭。
從區域市場展望來看，陳尚昊指出，達明在美洲市場布局僅2年，在基期很低下，達明今年在美洲表現應該要交出好成績，雖然墨西哥可能面臨美國加徵關稅的不確定性因素，但達明近年開始加大力度布局該市場，隨著全球科技業持續擴大墨國製造，有點類似當初電子業移去泰國、越南一樣，因此看好今年墨西哥市場業務發展。
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