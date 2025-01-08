快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

新竹縣長楊文科：由台大牽線 歡迎輝達海外總部落腳竹縣

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
為歡迎輝達海外總部落腳新竹縣，楊文科與台大校長、台積電高層去年積極會商「築巢引鳳」計畫。圖左起：台積電廠務副總經理莊子壽 、台大校長陳文章及新竹縣長楊文科合影。 竹縣府／提供
為歡迎輝達海外總部落腳新竹縣，楊文科與台大校長、台積電高層去年積極會商「築巢引鳳」計畫。圖左起：台積電廠務副總經理莊子壽 、台大校長陳文章及新竹縣長楊文科合影。 竹縣府／提供

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費電子展（CES）透露口風，輝達要在台灣尋找海外總部用地。對此，新竹縣長楊文科表示，新竹縣是首選之地，為歡迎輝達海外總部落腳新竹縣，縣府已經「準備好了」！

楊文科8日表示，新竹縣政府早就於去年6月間與輝達接洽，是經由台大校長陳文章牽線聯繫上黃仁勳。他說，新竹縣更早就準備好土地，隨時歡迎黃仁勳回台視察未來輝達台灣新竹總部預定地。

楊文科表示，輝達考慮擴大台灣據點設立海外總部，新竹是首選之地。他說，新竹是半導體重鎮，也是IC重鎮，且新竹在AI領域應用最發達，行政院國發會更已經在竹北設立Taiwan Tech Hub，且新竹無論是用水或用電都最充足，輝達若在新竹設電算中心最適合。加上新竹有充沛的高階科技人才，以及研究機構，如工研院，以及清大、交大等頂尖大學，因此竭誠歡迎輝達到新竹設台灣總部。

楊文科今天更揭露早在去年6月下旬，就與台大校長陳文章、台積電（2330）高層積極會商「築巢引鳳」計畫，向輝達及黃仁勳表達新竹縣已經準備好的訊息，惟尚待等輝達拍板落腳之地。他強調，新竹隨時能積極配合動起來，尤其歡迎黃仁勳返台到新竹勘察，了解新竹的地理區位優勢。

據指出，去年6月輝達因有意在台設置人工智慧AI超級電腦中心而找上新竹縣政府，並透露想在新竹設廠的意願，當時新竹縣府產發處也積極回應，表達願意積極配合合作，由新竹縣提供用地，讓輝達來台能夠就近與位於新竹的台積電配合發展AI產業。

台積電 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

他是下個黃仁勳？博通打工皇帝拚搏傳奇：7年前向張忠謀預言「半導體主宰者將換人」

黃仁勳沒講的AR眼鏡有戲？這2檔逆勢飆漲停領軍表態

輝達海外總部落腳台灣哪裡？郭智輝做出回應

黃仁勳今年可望訪台兩次 參加輝達尾牙、COMPUTEX

相關新聞

輝達台灣總部落腳何處？竹縣長楊文科招手稱「已準備好了」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費電子展（CES）上釋出可能來台灣設立總部的消息，令各縣市積極爭取，不過新竹縣長...

輝達機器人供應鏈達明 看好今年業績至少兩成增長

廣達（2382）集團旗下達明（4585）近期再度被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名入列機器人供應鏈大軍，展望後市，達...

和碩入列輝達機器人大軍 童子賢幽默回「必屬同黨」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES 2025上發表專講，和碩（4938）入列黃仁勳機器人大軍點將名單，對此，和...

SEMI預估今年有18座半導體新廠啟建 迎接AI、自駕與物網新時代

SEMI國際半導體產業協會於今 (8) 日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（SEMI World Fab Forecas...

工研院參展CES 開展首日吸引日本軟銀、LG、歐姆龍目光

工研院今年參展CES（美國消費電子展），鎖定「健康科技」、「智慧照護」兩大主題參展，展示10項亮點科技；開展首日，即吸引...

媒體智慧轉型！聯合報發表AI技術全媒體智慧平台

在數位浪潮席捲全球的時代，台灣媒體產業正面臨前所未有的轉型挑戰。聯合報今天在台北舉辦「AI賦能新識力-Streamlin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。