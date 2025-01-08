新竹縣長楊文科：由台大牽線 歡迎輝達海外總部落腳竹縣

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費電子展（CES）透露口風，輝達要在台灣尋找海外總部用地。對此，新竹縣長楊文科表示，新竹縣是首選之地，為歡迎輝達海外總部落腳新竹縣，縣府已經「準備好了」！

楊文科8日表示，新竹縣政府早就於去年6月間與輝達接洽，是經由台大校長陳文章牽線聯繫上黃仁勳。他說，新竹縣更早就準備好土地，隨時歡迎黃仁勳回台視察未來輝達台灣新竹總部預定地。

楊文科表示，輝達考慮擴大台灣據點設立海外總部，新竹是首選之地。他說，新竹是半導體重鎮，也是IC重鎮，且新竹在AI領域應用最發達，行政院國發會更已經在竹北設立Taiwan Tech Hub，且新竹無論是用水或用電都最充足，輝達若在新竹設電算中心最適合。加上新竹有充沛的高階科技人才，以及研究機構，如工研院，以及清大、交大等頂尖大學，因此竭誠歡迎輝達到新竹設台灣總部。

楊文科今天更揭露早在去年6月下旬，就與台大校長陳文章、台積電（2330）高層積極會商「築巢引鳳」計畫，向輝達及黃仁勳表達新竹縣已經準備好的訊息，惟尚待等輝達拍板落腳之地。他強調，新竹隨時能積極配合動起來，尤其歡迎黃仁勳返台到新竹勘察，了解新竹的地理區位優勢。

據指出，去年6月輝達因有意在台設置人工智慧AI超級電腦中心而找上新竹縣政府，並透露想在新竹設廠的意願，當時新竹縣府產發處也積極回應，表達願意積極配合合作，由新竹縣提供用地，讓輝達來台能夠就近與位於新竹的台積電配合發展AI產業。