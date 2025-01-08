M31 12奈米GPIO IP獲國芯科技採用 點亮先進製程車用電子晶片創新

矽智財供應大廠商円星科技（M31， 6643）與蘇州國芯科技宣布進一步深化合作，首次攜手進入先進製程領域。此次合作中，國芯科技委託M31訂製基於12奈米製程的GPIO IP，此IP支援125MHz操作頻率與多電壓操作，用於車用降噪DSP晶片(對標ADI ADSP21565)，並已成功獲得中國多家車廠的前研導入。

M31表示，自2019年起，M31即與國芯科技在各製程平臺展開深度合作，已在多項消費型與車用MCU晶片領域順取得量產的成功果實，尤其40奈米製程上的車用MCU被廣泛應用於域控制、輔助駕駛控制、動力總成控制、新能源電池控制和車身控制等領域，為車用電子應用提供更全方位的技術解決方案。

過去以來國芯科技攜手M31合作的IP涵蓋基礎矽智財如標準單元庫、存儲編譯器、I/O以及高速介面矽智財，同時，積極佈局先進車載晶片工藝，推動技術創新。此次，國芯科技採用了M31的12奈米GPIO IP，該IP專為車用電子MCU的嚴苛應用設計，並獲得德國認證機構SGS-TÜV的ISO 26262 ASIL-D Ready認證，具備低功耗和高密度特性，內置故障安全（Fail-Safe）機制，確保在複雜環境中的安全性和穩定性，為車用電子設計提供高安全性和高可靠性的技術支援。

國芯科技總經理肖佐楠表示，國芯科技與 M31 在多個製程平臺上成功合作，為車用和消費類 MCU 晶片提供了可靠的技術支援。此次在 12 奈米先進製程上的進一步合作，是雙方攜手邁向更高技術的重要一步。M31 提供的高可靠性 GPIO IP，不僅滿足車用 DSP 晶片對高性能與高安全性的嚴苛要求，更助力我們打造差異化和競爭力強的產品。

円星科技總經理張原熏表示，與國芯科技在12奈米先進製程上的合作無疑顯示我們合作的新里程碑，並為推動車用電子的發展奠定了堅實基礎。M31持續專注於提供符合國際車用標準的安全性與高性能IP解決方案，全面助力客戶汽車電子晶片實現新突破。