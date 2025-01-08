稜研、信昌明芳前進 CES秀毫米波雷達的創新車用

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

稜研科技（TMYTEK）與信昌明芳集團（HCMF Group）在美國國際消費性電子展 CES 2025宣布，攜手開發出第二代 CPD（兒童存在檢測）與生命徵象監測系統，並展出解決方案。

稜研表示，去年底成功交付毫米波雷達模組樣品至車廠，展現量產與出貨能力，稜研與信昌明芳誠摯邀請全球汽車產業探索毫米波雷達技術在車用場景中的廣泛應用潛力。

稜研指出，在2024年完成首批毫米波雷達模組樣品的交付，並計劃部分專案於 2025 年進一步出樣，2026 年進入量產。此次出貨的產品名為 ORS（Obstacle Radar Sensor），設計適用於車門的障礙物偵測與安全防護。每側車門將配備三個 ORS，並透過即時回傳數據至 DCM（Door Control Module），實現智能車門控制功能。根據車型配置，每輛車將使用5至6個ORS，顯示出毫米波技術在車用市場的巨大潛力與商業價值。

此次，稜研與信昌明芳合作推出的第二代模組結合了 CPD 和生命徵象感測功能，實現車內環境的全方位監測與安全保障。模組內建全新升級的演算法，能準確辨識兒童與成人，並實時監測心跳與呼吸數據，提升檢測精度與可靠性，該模組採用緊湊型設計，能無縫嵌入車輛天窗或與 LCD 技術整合，不僅具備時尚美觀的外觀，還提升了車內的科技感與實用性，為下一代智能車提供理想的解決方案。

稜研共同創辦人暨副總經理林決仁表示，不僅展示毫米波雷達在車用市場的巨大潛力，也印證了稜研在創新技術應用與市場需求結合方面的能力。未來稜研科技將繼續專注於毫米波技術的深耕與應用，穩定出貨動能，拓展未來涵蓋自動駕駛、車流監測及智能安全系統的毫米波雷達機會，為汽車產業注入更多可能性。

信昌明芳集團研發長奚仲強表示，稜研的毫米波技術為車輛智能化與安全性提供了全新的解決方案。此次推出第二代雷達模組強化了行車的安全性，作為全球領先的汽車零部件與系統供應商，信昌明芳將持續透過與稜研科技等創新夥伴的合作，推出更具突破性的護城河解決方案，為客戶創造價值。

毫米波

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