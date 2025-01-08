工研院參展CES 開展首日吸引日本軟銀、LG、歐姆龍目光

工研院今年參展CES（美國消費電子展），鎖定「健康科技」、「智慧照護」兩大主題參展，展示10項亮點科技；開展首日，即吸引全球許多重要企業，包括日本軟銀、LG、歐姆龍等前來探詢合作可能。

工研院今年展出多項新技術，其中，工研院「高隱私AI照護員」獲得南美洲首屈一指的醫學機構––巴西癌症治療中心（A.C. Camargo Cancer Centre）的內科醫學部主任Dr. Marcon Censoni Lima高度稱讚，立即表達想要與工研院合作，他強調目前巴西的醫院都還在採用傳統的照護方式，未來若導入這項工研院的創新技術，相信能大幅提升醫療照護效能。另外，「MedBobi智慧聲護通」吸引約翰霍普金斯大學醫學院人員前來洽詢，也期待這項技術能導入護理學校的教育訓練。

此外，今年工研院也展出互動性高的的「AI羽球教練」，並邀請曾兩度參加奧運的美國華裔羽球選手舒之顥（Howard Shu）現場體驗。

工研院攜手IC晶片設計大廠，以3D封裝技術開發「AI羽球教練」，透過垂直堆疊晶片縮短連接距離以達到高速運算，並結合高速攝影機捕捉玩家揮拍動作與姿態，即時上傳數據至雲端，再透過生成式AI提供即時分析與個性化訓練計畫。該技術已運用在新竹運動場館，為專業訓練與娛樂體驗提供全新服務，開啟智慧運動科技新篇章。

舒之顥指出，AI羽球教練能夠精確地追蹤她的擊球速度、位置和高度，很多都是肉眼無法幫助的，運用這套系統，選手能夠運用科技來精進自己，提升球場上的成績與表現，這對運動員的訓練很有幫助。在美國，他目前還沒有看過AI羽球這樣的機器，他認為，台灣在這個領域仍處於領先地位。

工研院院長劉文雄表示，今年工研院改變參展策略，聚焦在智慧醫療科技上面，總共展出10種不同的亮點技術，從羽球訓練，到復健、遠距醫療、幹細胞治療技術，希望透過這個國際級舞台，讓世界看見台灣當前最尖端的科技研發，同時也希望找到多元化的合作契機。

美國消費者技術協會（CTA）市場研究總監Jessica Boothe親赴工研院攤位體驗並表示，工研院展出的技術扣緊CES最新趨勢，包括AI人工智慧、數位健康和以人為本的個人化技術，如「HipBO」和「KneeBO」幫助術後恢復，以及其他創新研發協助解決居家醫療或人力不足的問題。