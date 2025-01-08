媒體智慧轉型！聯合報發表AI技術全媒體智慧平台

在數位浪潮席捲全球的時代，台灣媒體產業正面臨前所未有的轉型挑戰。聯合報今天在台北舉辦「AI賦能新識力-Streamlined Newsroom助力媒體轉型」成果發表會，會中邀請具代表性專家演講及對談，並發表結合AI技術的「Streamlined Newsroom」全媒體智慧平台，展現媒體智慧轉型的成果，未來也將推廣至媒體業界等。

發表會匯集台灣媒體、出版及文化教育產業等各領域重量級人士。合作單位數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然蒞臨指導、聯合報社長游美月代表出席，並由聯經數位總經理林政良、技術總監張凱迪發表「Streamlined Newsroom」平台；同時邀請多位產業專家進行專題演講，包括25sprout新芽網路的共同創辦人暨執行長劉邦彥、ChimesAI詠鋐智能執行長謝宗震、CROSSBOT睿思創新執行長陳益祥，以及Aicast有聲書平台的聯經數位經理梁家瑞，分享AI技術應用及跨領域進行數位轉型的寶貴經驗，並由聯合報新聞部總編輯王茂臻主持，與專講者以「克服困難，AI加速數位變革」為主題進行對談，盼促進媒體產業智慧轉型。

聯合報社長游美月致詞表示，「Streamlined Newsroom」平台首要目標，是轉變過去新聞的編排模式，推動「數位優先」的編撰理念，專注於「數據驅動內容、智慧技術導入及內容發行優化」，實現讓工作更高效、更智能化的新聞編輯與發佈流程。未來將推廣至正在數位轉型初期的媒體業界、學校及內容創作者等，預期可降低數位轉型的成本，並加速媒體產業在數位化與數據應用方面的進步，促進整體產業永續共榮。

「Streamlined Newsroom」平台具備「數據驅動內容」，通過整合各種數據分析工具，可預測發行後可能的數據及提供即時點閱數據，協助編輯團隊制定更精準的內容策略，並即時掌握內容表現，根據讀者反應及時調整報導方向和深度，發布精準且高品質的新聞。

數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然表示，面對網路科技對媒體巨大衝擊，從內容產製、後製、傳輸到服務閱聽人都有翻天覆地影響，但聯合報不只站穩腳步，且不斷推出創新作為，在艱困環境下持續創新與投入，今天發表新平台不只是單一計畫成果，而是一家媒體集團將新聞專業與數位科技完美結合典範，透過分享讓大家共好共榮，建立台灣媒體嶄新的產業生態系，才是永續的精神，對民主深化也是很重要的事。

SurveyCake新芽網路共同創辦人暨執行長劉邦彥分享企業運用AI打造更多服務模式心得，他說目前除了利用AI問卷設計師，自動設計不同問卷讓客戶有更多選擇，也更重視安全性，讓受訪者安心作答，提供問卷隱私守門員、問卷防詐機制；最後是蒐集問卷資料後，AI幫助從數據挖掘到更多有用資料，舉凡判斷客戶情緒等，企業可以更精準掌握顧戶滿意度及市場狀況。他強調，運用AI實現更多可能性，例如一份問卷回覆都可以精煉出消費者標籤，讓企業打造專屬自己品牌的數位孿生消費者，並透過AI分析問卷主題，廣告主更可精準投放。

詠鋐智能Chimes AI執行長謝宗震分享「生成式AI在新聞業的價值與挑戰」，雖然想像很美好，執行起來沒那麼容易，但現在可以用AI技術把長篇文章讀出來做關鍵字處理，會比人快非常多。以前很多人會擔心AI可能會判讀錯誤，其實AI如果訓練得好，可以將脈絡整理得很好，回答得愈來愈精確，AI幻覺可以被解決，但AI技術出現後新的挑戰是成本與投資回報、資料整合與管理，尤其是資料品質、資訊安全與隱私非常重要。

「Streamlined Newsroom」平台也透過「智慧技術導入」整合AI技術，提高新聞編輯效率及提供個性化的內容體驗，並實現多項創新功能，包括錯字自動偵測與修正建議、自動推薦配圖縮減編輯搜圖時間、整合生成提示平台及跨頻道刊登整合等，有效提升新聞實務工作的效率。

平台致力「內容發行優化」，以平網合一將平面和數位發行系統整合在單一平台，精簡內容生產流程，並優化權限管理和安全性，同時也具備完整的內容資產管理機制，讓珍貴的新聞素材能被有效保存和再利用。

聯合報憑藉73年的深厚底蘊和超過700萬會員的數據基礎，此次發表會展現台灣媒體業運用AI技術推動產業升級的決心。期待透過Streamlined Newsroom平台的推出，不僅能降低媒體數位化成本，活化台灣數位資產的價值，也能協助更多內容創作者在數位時代找到成功的營運方向。