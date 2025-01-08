和碩入列輝達機器人大軍 童子賢幽默回「必屬同黨」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES 2025上發表專講，和碩（4938）入列黃仁勳機器人大軍點將名單，對此，和碩董事長童子賢8日幽默回應，「圖案放在上面，必屬同黨！」，他說，AI應用擴展到機器人，將有助提高社會生產力。

童子賢幽默表示，和碩當了背景資訊，自己跟內部同仁開玩笑說，「圖案放在上面，必屬同黨！」

童子賢認為，目前黃仁勳登高一呼，是AI領域領軍者，大家一起努力向前，AI如果真的成功，對現代文明、現代社會的生產力是有很大的幫助。

童子賢指出，把AI應用擴展到智慧機器人，其實都有助於提高生產力，所以說目前AI方興未艾，又把應用延伸到機器人。

童子賢表示，對產業界而言，這是繼電動車、5G通訊、AI、精密半導體之後的商機，已有部分先行者陸續投入智慧機器人領域，希望很快能發展為成熟應用，這不但是現今趨勢，也代表台灣一定會參與其中。「產業界未來幾年會很熱鬧，這是好事！」

和碩是國內電子五哥中唯一一家入列輝達機器人解決方案及服務供應商，值得一提的是，和碩5日舉行年度團員日活動，才首度透露已成立機器人專責部門，對外揭露相關布局。據悉，和碩機器人事業部已有三位數（數百位）人力，目前主要服務兩大客戶潛在需求。

和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩不管是人形機器人、工業用機械手臂都有涉略，現階段先瞄準機器人零組件生意，預期今年台北國際電腦展（COMPUTEX）可以展示一些成績。

和碩共同執行長鄧國彥表示，機器人牽扯到很多技術，包含軟體、AI跟數位孿生等領域，可以直接運用在機器人動作模擬上，不管是人形機器人、工業用機械手臂都是和碩布局的領域，其中，驅動馬達是裡面重要的技術，和碩將在馬達上做一些投資。

鄧國彥指出，和碩在工業用機器人、工廠自動化領域做了很久，包含AMR、AGV或是生產機械手臂，和碩在此領域不陌生，但現階段一開始鎖定零組件，未來有機會做整機生意。