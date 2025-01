訊連攜手業界領袖亮相 CES軟硬體協作開創AI PC新局

訊連科技(5203)作為數位創意編輯軟體以及AI解決方案之軟體領導品牌,宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠商,共同亮相2025美國拉斯維加斯國際消費電子展(CES 2025)。本次展會中,訊連科技與華碩電腦、惠普科技(HP)、微星科技,以及晶片領導品牌英特爾(Intel)與超微(AMD),合作展示最新的生成式AI數位行銷設計軟體─Promeo,以及屢獲國際殊榮的影音與相片編輯軟體─威力導演PowerDirector與相片大師PhotoDirector。

透過與業界頂尖品牌的緊密合作,訊連科技全面呈現軟硬體整合的強大實力,並推動生成式AI與數位內容編輯技術的創新應用,為全球用戶帶來嶄新的數位創作體驗。

在本屆CES展中,訊連科技在ASUS迷你桌上型主機及MSI筆記型電腦上展示軟體強大的跨平台適應性與卓越的運行效能,軟體能流暢執行於各硬體形式並支援各種應用需求,顯示了訊連科技軟體與各類硬體的高度相容性,以及滿足不同使用者需求的靈活性、多樣性以及可塑性。隨著AI PC市場的快速成長,訊連科技的軟體解決方案更能流暢運行於AI PC及電腦設備中,為用戶們提供更高效的創作體驗。

訊連科技延續與英特爾之緊密合作外,也全面展開與AMD的夥伴關係。此次合作將結合訊連科技在多媒體影音處理及AI技術領域的領先優勢,以及AMD在高效能處理器領域的創新技術。訊連科技的旗艦軟體威力導演PowerDirector將與搭載AMD晶片的AI PC進行深度整合,實現處理速度提升最高達2.5倍的卓越成效。同時,憑藉AMD的規模運算能力,將能穩定執行複雜的AI影音剪輯任務,加上其卓越的節能特性,能高效應對長時間的使用需求,讓用戶在處理大量數據和高負載任務時,享受無縫且流暢的工作流程。

此外,訊連科技亦受邀擔任英特爾於CES 2025活動中所主辦的「英特爾:推動人工智慧技術,實現全方位普及(Intel: Advancing AI Everywhere for Everyone)」之講者,訊連科技將以「AI PCs:探索全新世界的體驗(AI PCs: Discover a New World of Experiences)」為主題進行分享,引領與會者以及產業專家深入探討人工智慧如何顛覆傳統工作模式,帶來全新的生產力革新。

軟硬體的深度協作在現今已成為推動創新和提升效能的關鍵驅動力,訊連科技共同總經理林昭宏表示:「很高興能在本屆CES上與各大硬體與晶片廠展開深度合作,這不僅進一步提升了訊連科技軟體的功能與效能表現,也彰顯了軟硬體的緊密結合在AI PC產業中的關鍵價值。我們將持續以軟體領導品牌的角色,攜手各界夥伴共同推動AI PC產業鏈的長遠發展,持續探索發掘AI的最大潛力與商業價值」。