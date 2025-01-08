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訊連攜手業界領袖亮相 CES軟硬體協作開創AI PC新局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
訊連科技攜手業界領袖亮相CES 2025，軟硬體深度協作開創AIPC產業鏈新局。訊連／提供
訊連科技攜手業界領袖亮相CES 2025，軟硬體深度協作開創AIPC產業鏈新局。訊連／提供

訊連科技（5203）作為數位創意編輯軟體以及AI解決方案之軟體領導品牌，宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠商，共同亮相2025美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2025）。本次展會中，訊連科技與華碩電腦、惠普科技（HP）、微星科技，以及晶片領導品牌英特爾（Intel）與超微（AMD），合作展示最新的生成式AI數位行銷設計軟體─Promeo，以及屢獲國際殊榮的影音與相片編輯軟體─威力導演PowerDirector與相片大師PhotoDirector。

透過與業界頂尖品牌的緊密合作，訊連科技全面呈現軟硬體整合的強大實力，並推動生成式AI與數位內容編輯技術的創新應用，為全球用戶帶來嶄新的數位創作體驗。

在本屆CES展中，訊連科技在ASUS迷你桌上型主機及MSI筆記型電腦上展示軟體強大的跨平台適應性與卓越的運行效能，軟體能流暢執行於各硬體形式並支援各種應用需求，顯示了訊連科技軟體與各類硬體的高度相容性，以及滿足不同使用者需求的靈活性、多樣性以及可塑性。隨著AI PC市場的快速成長，訊連科技的軟體解決方案更能流暢運行於AI PC及電腦設備中，為用戶們提供更高效的創作體驗。

訊連科技延續與英特爾之緊密合作外，也全面展開與AMD的夥伴關係。此次合作將結合訊連科技在多媒體影音處理及AI技術領域的領先優勢，以及AMD在高效能處理器領域的創新技術。訊連科技的旗艦軟體威力導演PowerDirector將與搭載AMD晶片的AI PC進行深度整合，實現處理速度提升最高達2.5倍的卓越成效。同時，憑藉AMD的規模運算能力，將能穩定執行複雜的AI影音剪輯任務，加上其卓越的節能特性，能高效應對長時間的使用需求，讓用戶在處理大量數據和高負載任務時，享受無縫且流暢的工作流程。

此外，訊連科技亦受邀擔任英特爾於CES 2025活動中所主辦的「英特爾：推動人工智慧技術，實現全方位普及（Intel: Advancing AI Everywhere for Everyone）」之講者，訊連科技將以「AI PCs：探索全新世界的體驗（AI PCs: Discover a New World of Experiences）」為主題進行分享，引領與會者以及產業專家深入探討人工智慧如何顛覆傳統工作模式，帶來全新的生產力革新。

軟硬體的深度協作在現今已成為推動創新和提升效能的關鍵驅動力，訊連科技共同總經理林昭宏表示：「很高興能在本屆CES上與各大硬體與晶片廠展開深度合作，這不僅進一步提升了訊連科技軟體的功能與效能表現，也彰顯了軟硬體的緊密結合在AI PC產業中的關鍵價值。我們將持續以軟體領導品牌的角色，攜手各界夥伴共同推動AI PC產業鏈的長遠發展，持續探索發掘AI的最大潛力與商業價值」。

AI 訊連 軟體

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