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輝達台灣總部落腳何處？竹縣長楊文科招手稱「已準備好了」

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科表態若輝達赴台設總部，新竹縣將是首選之地。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科表態若輝達赴台設總部，新竹縣將是首選之地。記者巫鴻瑋／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在美國消費電子展（CES）上釋出可能來台灣設立總部的消息，令各縣市積極爭取，不過新竹縣長楊文科稍早證實，新竹早就與輝達接洽，且是經由國立頂大校長牽線聯繫上黃仁勳，新竹縣更早就準備好土地，隨時歡迎黃仁勳回台視察未來輝達台灣新竹總部預定地。

「新竹是首選」楊文科表示，輝達考慮赴台設廠，而新竹是半導體重鎮，也是IC重鎮，且新竹在AI領域應用最發達，行政院國發會更已經在竹北設立Taiwan TechHub，且新竹無論是用水或用電都最充足，輝達若在新竹設電算中心最適合，加上新竹有充沛的高階科技人才，以及研究機構，如工研院，以及清大、交大等頂尖大學，因此竭誠歡迎輝達到新竹設台灣總部。

楊文科透露，早在半年多前，就曾由國立頂大的校長居中牽線，與輝達、黃仁勳取得聯繫，新竹縣已經準備好提供給輝達設立總部的土地，不過現階段還等輝達確定點頭，新竹隨時能積極配合動起來，尤其歡迎黃仁勳返台到新竹勘察，了解新竹的地理區位優勢。

據了解，去年6月輝達曾因有意在台設置人工智慧AI超級電腦中心而找上新竹縣政府，並透露想在新竹設廠的意願，當時新竹縣府產發處也積極回應，表達願意積極配合合作，由新竹縣提供用地，讓輝達來台能夠就近與位於新竹的台積電配合發展AI產業。

目前新竹縣除了有位於寶山鄉的台積電全球研發中心 TSMC Global R&D Center ，還有興建當中的2奈米晶圓廠，以及位於竹北市的AI智慧園區，已進駐緯創資通、智邦科技、義隆電子及普生公司等4家大廠，還有位於竹北高鐵新竹站前正在興建中的聯發科新竹高鐵辦公大樓，同時位於竹東鎮的科三園區計畫也已納入桃竹苗大矽谷計畫中。

楊文科表示，他出身科學園區，對於科技產業發展最熟悉，無論黃仁勳是否最終會選擇新竹，都歡迎黃仁勳到新竹作客，新竹不僅有先進科技企業及完整產業鏈，更有代表台灣本土的客家文化，若黃仁勳來，絕對會端出道地新竹客家料理，先用台灣味擄獲黃仁勳的胃。

台積電 輝達 黃仁勳

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